The Raja Saab Box Office Collection: 'बाहुबली 1' से आगे चल रही प्रभास की नई फिल्म 'द राजा साब', जानें वीकेंड पर कितनी हुई कमाई

साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब' इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचा रही है. इस फिल्म की शानदार कमाई और कलेक्शन ने लोगों को एकदम हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं...

सुपरस्टार प्रभास की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स बनाती हैं. साल 2026 की अपनी पहली रिलीज 'द राजा साब' के साथ प्रभास ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने अपनी ओपनिंग के साथ ही इतिहास रचना शुरू कर दिया है. 'द राजा साब' ने रिलीज के पहले दिन ही एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. फिल्म ने पहले दिन करीब 53.75 करोड़ रुपये की कमाई की. इस फिल्म ने प्रभास की अपनी ही ऐतिहासिक फिल्म 'बाहुबली: द बिगिनिंग' के ओपनिंग रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. यह कमाई इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 'द राजा साब' का मुकाबला सिनेमाघरों में फिल्म 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्मों से था. बावजूद इसके, प्रभास के फैंस ने इस फिल्म को शानदार शुरुआत दिलाई.

वीकेंड पर 'द राजा साब' का जलवा

फिल्म ने भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में तहलका मचाया है. इस फिल्म ने महज 3 दिनों में 109 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन किया है. हालांकि, दूसरे दिन यानी पहले शनिवार को इसकी कमाई में करीब 50% की गिरावट देखी गई, वहीं तीसरे दिन यानी रविवार को भी फिल्म में 22 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. फिल्म ने पहले दिन 53.75 करोड़ की कमाई और 9.15 करोड़ पेड प्रिव्यू से कमाए. वहीं दूसरे दिन इसने 26 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन इसने 20.12 करोड़ की कमाई की थी. इस तरह तीन दिनों के भीतर ही फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है.

तेलुगु राज्यों में एकतरफा राज

फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा तेलुगु भाषी राज्यों से आ रहा है. अकेले तेलुगु वर्जन ने दो दिनों में ही करीब 78 करोड़ का बिजनेस किया है. एक तरफ रणवीर सिंह की 'धुरंधर' अपने 38वें दिन भी करोड़ों में कमाई कर रही है, तो दूसरी तरफ 'द राजा साब' ने अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की है. हालांकि, क्रिटिक्स की ओर से मिले निगेटिव रिव्यूज के बाद फिल्म के लिए आने वाले वर्किंग डेज काफी मुश्किल भरे होने वाले हैं. निर्देशक मारुति के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल लीड रोल में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

