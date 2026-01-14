The Raja Saab Box Office Collection: धड़ल्ले से नीचे गिर रही है 'द राजा साब' की कमाई, 'साहो' से कहीं पीछे चल रही ये फिल्म

साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का क्रेज लगातार घटता जा रहा है. इस फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो गए, लेकिन इन 5 दिन में इसकी कमाई पिछले दिन से कम ही हुई है. आइए जानते हैं...

प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) के लिए बॉक्स ऑफिस पर खतरे की घंटी बज चुकी है. शुक्रवार को बंपर ओपनिंग और वीकेंड पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद, वर्किंग डेज शुरू होते ही फिल्म के कलेक्शन में बहुत भरी गिरावट आई है. 13 जनवरी 2026, यानी रिलीज के 5वें दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है. Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'द राजा साब' ने अपने 5वें दिन भारत में सभी भाषाओं में केवल 4.85 करोड़ का कलेक्शन किया है. सोमवार के मुकाबले मंगलवार की कमाई में करीब 25-30% की और गिरावट आई है. पहले ही हफ्ते में यह आंकड़ा की फिल्म के लिए बेहद खराब है.

जानें फिल्म ने कितनी की कमाई

फिल्म का अब तक का कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 119.45 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. फिल्म की कमाई गिरने का सबसे बड़ा कारण थियेटर्स में दर्शकों की कम उपस्थिति है. मंगलवार को तेलुगु राज्यों में भी ऑक्यूपेंसी करीब 21% ही रही थी. वहीं हिंदी बेल्ट में तो हालत और भी खराब है, जहां महज 12% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' ने इन पांच दिनों में इस तरह से कमाई की है.

TRENDING NOW

अब तक की कमाई का हाल

Sacnilk के अनुसार, इस फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 53.75 करोड़ की कमाई की. दूसरे दिन फिल्म ने 26 करोड़ की कमाई की. वहीं इस फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को 19.10 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पहले मंडे को 6.29 करोड़ का कलेक्शन किया है और पांचवे दिन यानी पहले मंगलवार को फिल्म ने 4.85 करोड़ की कमाई की है. इस तरह से फिल्म का कुल कलेक्शन 119.45 करोड़ हो गया है.

'साहो' से भी कम रही कमाई

अगर हम प्रभास की इस फिल्म की कमाई की तुलना प्रभास की 2019 में आई फिल्म 'साहो' से करें, तो 'द राजा साब' बहुत पीछे है. 'साहो' सिर्फ तेलुगु भाषा में अपने रिलीज के पांचवे दिन यानी पहले मंगलवार को 6 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि 'द राजा साब' का सभी भाषाओं का कुल कलेक्शन भी महज 4.88 करोड़ की कमाई की है. 'राजा साब' को बड़े स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था. फिर भी इसकी कमाई लगातार गिरती जा रही है.

'द राजा साब' की नाकामी

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का कब्जा है. 'धुरंधर' अपने रिलीज के 40वें दिन भी करीब 2.50 करोड़ की कमाई कर रही है. हैरानी की बात यह है कि छठे हफ्ते में चल रही एक फिल्म, प्रभास की नई फिल्म के कलेक्शंस को कड़ी टक्कर दे रही है. अब देखना है कि ये फिल्म कितने दिनों तक कमाई कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more