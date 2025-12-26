TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: 'धुरंधर' के सामने टिकी रही आर्यन और अनन्या की फिल्म, पहले दिन इतनी हुई कमाई

सिनेमाघरों में इस समय जहां 'धुरंधर' का जलवा है, वहीं कार्तिक आर्यन की एक नई फिल्म रिलीज हुई है. इस फिल्म में कार्तिक और अनन्या ने मुख्य भूमिका निभाई है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने पहले दिन कितनी की कमाई की.

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक तरफ 'धुरंधर' का तूफान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जोड़ी अपनी नई फिल्म 'Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri' (TMMTMTTM) के साथ मैदान में उतर चुकी है. क्रिसमस के खास मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म के पहले दिन के अच्छी कमाई की हैं. सिनेमाघरों में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर 'धुरंधर' पहले से ही तबाही मचा रही है. फिल्म अपने 21वें दिन भी जबरदस्त कमाई कर रही है. ऐसे में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के लिए चुनौती बड़ी थी. 'धुरंधर' ने जहां पहले दिन यानी क्रिसमस के दिन करीब 26 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं 'TMMTMTTM' ने एक शानदार शुरुआत करने की कोशिश की है.

पहले दिन की कुल कमाई

ट्रेड रिपोर्ट्स और Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 'Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri' ने अपने पहले दिन यानी ओपनिंग डे पर भारत में करीब 7.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. हालांकि, फिल्म से डबल डिजिट की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 'धुरंधर' की लहर और 'अवतार 3' के क्रेज ने इसकी रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया है. फिल्म को क्रिसमस की नेशनल हॉलिडे का जबरदस्त फायदा मिला. शाम और रात के शोज में ऑक्यूपेंसी 40% से ऊपर देखी गई. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के मल्टीप्लेक्स में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. हालांकि, सिंगल स्क्रीन्स पर अभी भी 'धुरंधर' का ही कब्जा है. इस काॅमेड़ी कहानी में दो लोग प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन फैमिली के कारण उन्हें अलग रहना पड़ता है. ऐसी उम्मीद थी कि 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फिल्म छुट्टियों के समय में परिवारों और बच्चों के लिए ऐटंरटेन करेगी.

लोगों को पसंद आ रही फिल्म

कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया है, जो साल 2019 की फिल्म 'पति पत्नी और वो' के बाद दोबारा स्क्रीन पर साथ आए हैं. फिल्म को लेकर रिव्यूज मिले-जुले आ रहे हैं. कुछ लोगों को समीर विद्वांस का निर्देशन तड़का पसंद आ रहा है, तो कुछ का मानना है कि कहानी में नयापन थोड़ा कम है. फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता जैसे कलाकारों ने भी अपनी एक्टिंग से जान फूंकी है. 'TMMTMTTM' के लिए असली परीक्षा अब शुरू होगी. क्योंकि फिल्म को 'धुरंधर' के साथ-साथ हॉलीवुड की 'अवतार: फायर एंड ऐश' से भी मुकाबला करना पड़ रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

