TMMTMTTM Box Office Collection Day 11: कार्तिक आर्यन की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के सामने फेल हो गई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', वीकेंड पर इतनी हुई कमाई

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी हाल ही में रिलीज हुई हैं. कार्तिक की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है. धुरंधर और अवतार 3 जैसी फिल्मों की वजह से ये फिल्म बहुत पीछे चल रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 5, 2026 12:44 PM IST

बॉक्स ऑफिस पर अक्सर सितारों की तुलना उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों से की जाती है. इस समय कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' (TMMTMTTM) अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते में है. लेकिन फिल्म के 11वें दिन यानी दूसरे रविवार के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे कार्तिक आर्यन की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'भूल भुलैया 3' के सामने बेहद मामूली नजर आ रहे हैं. जहां 'भूल भुलैया 3' ने अपने दूसरे हफ्ते में भी करोड़ों की कमाई कर नया इतिहास रचा था, वहीं 'तू मेरी मैं तेरा...' अब बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आ रही है.

TMMTMTTM का 11वें दिन का हाल

क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई इस रॉम-कॉम से मेकर्स को उम्मीद थी कि नए साल के पहले वीकेंड पर यह फिल्म वापसी करेगी. लेकिन रविवार की छुट्टी का भी फिल्म को कोई खास फायदा नहीं मिला. Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने रविवार को महज 0.75 करोड़ यानी 75 लाख का बिजनेस किया है. फिल्म ने शुक्रवार को 0.50 करोड़ और शनिवार को 0.65 करोड़ कमाए थे. इस तरह दूसरे वीकेंड पर फिल्म का कुल कलेक्शन मात्र 1.90 करोड़ रहा. इस तरह से 11 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 32.05 करोड़ के आसपास सिमट गया है.

'भूल भुलैया 3' के सामने क्यों फेल हुई फिल्म?

जब हम कार्तिक आर्यन की पिछली बड़ी हिट 'भूल भुलैया 3' से तुलना करते हैं, तो 'तू मेरी मैं तेरा...' कहीं नहीं नजर आती है. 'भूल भुलैया 3' ने अपने 11वें दिन (सोमवार होने के बावजूद) 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और 10 दिनों में ही 200 करोड़ का क्लब पार कर लिया था. इसके मुकाबले नई फिल्म 11 दिनों में 35 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई है. 'भूल भुलैया 3' को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था, जबकि 'तू मेरी मैं तेरा...' कमजोर स्क्रिप्ट की वजह से डूबती हुई नजर आ रही है.

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की आंधी

इस समय बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का कब्जा है, जो अपने 31वें दिन भी 12.75 करोड़ कमा रही है. इस तूफान के सामने कार्तिक की फिल्म को स्क्रीन्स मिलना भी मुश्किल हो गया है. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म का बजट करीब 90 करोड़ बताया जा रहा है. 32 करोड़ की अब तक की कमाई यह साफ बता रही है कि फिल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. रिपोर्ट्स का मानना है कि फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 40-45 करोड़ के आसपास ही रुक जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

