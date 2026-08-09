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Toxic Trailer: कियारा आडवाणी की हाईएस्ट ग्रॉसर बनेगी Yash की फिल्म? ये आंकड़े देखकर फट जाएंगी आंखें

Can Toxic become Kiara Advani's highest-opening film: कुछ समय पहले ही फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म को लेकर अभी से सोशल मीडिया पर कानाफुसी शुरू हो गई है. लोग दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म कियारा आडवाणी की हाइएस्ट ओपनिंग फिल्म बन सकती है.

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By: Shivani Duksh | Published: August 9, 2026 12:01 PM IST
Toxic Trailer: कियारा आडवाणी की हाईएस्ट ग्रॉसर बनेगी Yash की फिल्म? ये आंकड़े देखकर फट जाएंगी आंखें

Toxic Trailer: कियारा आडवाणी की हाइएस्ट ग्रॉसर बनेगी Yash की फिल्म?

Can Toxic become Kiara Advani's highest-opening film: यश (Yash) की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. बीते दिन ही यश की फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इस दौरान यश कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय बैंगलौर पहुंचे थे. यहां पर इन सितारों ने फिल्म के बारे में खुलकर बात की है. इसी बीच कियारा आडवाणी ने सुर्खियां बोटरनी शुरू कर दी हैं. कियारा आडवाणी को लोग सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं. यश के साथ इंटीमेट सीन्स देने की वजह से कियारा आडवाणी लोगों के निशाने पर हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कियारा आडवाणी का अंदाज बेहद पसंद आया है. ये लोग दावा कर रहे हैं कि टॉक्सिक कियारा आडवाणी के करियर क सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने वाली है.

कैसे बनेगी टॉक्सिक कियारा के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म?

अगर सच में 'टॉक्सिक' कियारा आडवाणी के करियर की हाईएक्स ओपनिंग फिल्म बनने वाली है तो फिल्म को पहले ही दिन 52.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करना होगा. इससे पहले कियारा आडवाणी की फिल्में इस आंकड़े को छू चुकी हैं. कियारा आडवाणी की फिल्म वॉर 2 ने ही 52.5 करोड़ रुपए पहले ही दिन कूट डाले थे. वहीं एमएस धोनी द अटोल्ड स्टोरी ने 21.3 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. इसके अलावा कबीर सिंह ने 20.21 करोड़ रुपए पहले ही दिन कमाए थे. कियारा की फिल्म गुड न्यूज ने 17.56 करोड़ रुपए ओपनिंग डे पर जमा किए थे. वहीं फिल्म भूल भुलैया 2 की ओपनिंग कमाई 14.11 करोड़ रुपए थी. फिल्म जुग जुग जियो ने पहले दिन 9.28 करोड़ रुपए कमाए थे. इस लिस्ट में सत्यप्रेम की कथा, गेम चेंजर, फुगली और मशीन का नाम भी शामिल हैं.

टॉक्सिक से है कियारा आडवाणी को बहुत उम्मीदें

बीते दिन ही कियारा आडवाणी ने खुलासा किया है कि उन्होंने टॉक्सिक के लिए कितनी मेहनत की है. यश ने भी बताया कि फिल्म की कहानी को मजेदार बनाने के लिए उन्होंने हर हद पार की है. ऐसे में फिल्म की कास्ट को टॉक्सिक से बहुत उम्मीदें हैं. कियारा आडवाणी और यश को पूरा यकीन है कि टॉक्सिक उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी. अब ये तो हर कोई जानता है कि कैसे टॉक्सिक की रिलीज डेट को बार बार बदला गया है. मेकर्स भी ये बात जानते हैं कि उनकी एक चूक फिल्म पर भारी पड़ सकती है. ऐसे में ये देखन मजेदार होगा कि कियारा आडवाणी की ये फिल्म पहले दिन 53 करोड़ रुपए कमा पाएगी या फिर नहीं...

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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