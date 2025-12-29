ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • TMMTMTTM BO Collection Day 4: 'धुरंधर' की सुनामी में कार्तिक आर्यन की फिल्म ने की इतनी कमा...

TMMTMTTM BO Collection Day 4: 'धुरंधर' की सुनामी में कार्तिक आर्यन की फिल्म ने की इतनी कमाई, जानें पहले वीकेंड का कैसा रहा हाल

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म का सीधा टक्कर 'धुरंधर' और 'अवतार 3' जैसे फिल्मों से है. आइए जानते हैं फिल्म का कैसा रहा हाल

By: Shreya Pandey  |  Published: December 29, 2025 7:23 AM IST

TMMTMTTM BO Collection Day 4: 'धुरंधर' की सुनामी में कार्तिक आर्यन की फिल्म ने की इतनी कमाई, जानें पहले वीकेंड का कैसा रहा हाल

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक तरफ 'धुरंधर' की सुनामी चल रही है, तो दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' (TMMTMTTM) अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रही है. क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सामने 'धुरंधर' और 'अवतार 3' जैसे दो बड़े पहाड़ खड़े थे. जहां इस हफ्ते धुरंधर ने अपना जलवा बिखेरा है वहीं अवतार ने भी इस हफ्ते ठीक ठाक कमाई की है. आइए जानते हैं कि अपने पहले वीकेंड और चौथे दिन के इम्तिहान में कार्तिक की फिल्म का क्या हाल रहा?

Also Read
सेंटा हैट से लेकर पार्टी मूड तक! बॉलीवुड सितारों ने ऐसे मनाया क्रिसमस, कार्तिक आर्यन से अनन्या पांडे तक ने शेयर की सेलिब्रेशन की तस्वीरें

फिल्म ने कितनी की कमाई?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की केमिस्ट्री वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत ठीक-ठाक की थी, लेकिन चौथे दिन यानी रविवार के कलेक्शन ने मेकर्स को थोड़ा परेशान जरूर कर दिया है. फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में धीमी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन संडे को भी इस फिल्म का यही हाल रहा है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने चौथे दिन करीब 4.97 करोड़ का कारोबार किया है. पहले दिन शानदार ओपनिंग करते हुए उस फिल्म ने 7.75 करोड़ की कमाई की. वहीं शुक्रवार दिन फिल्म ने 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन यानी शनिवार को इस फिल्म ने 5.10 करोड़ कमाए. वहीं चौथे दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने 4.97 करोड़ की कमाई की है.

Also Read
TMMTMTTM X Review: Kartik Aayan की फिल्म को कैसा मिला रिएक्शन? थिएटर में जाने से पहले जरूर देखें ये वायरल पोस्ट

TRENDING NOW

'धुरंधर' ने बिगाड़ा खेल

अगर यह फिल्म किसी साधारण हफ्ते में रिलीज होती, तो शायद इसके आंकड़े बहुत बेहतर होते. लेकिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर' अपने चौथे हफ्ते में भी 20 करोड़ से ज्यादा का वीकेंड कलेक्शन कर रही है. दर्शकों की पहली पसंद अभी भी 'धुरंधर' बनी हुई है. स्पाय थ्रिलर का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसकी वजह से कार्तिक की रॉम-कॉम फिल्म को कम स्क्रीन्स और कम दर्शक मिल रहे हैं.

Also Read
पढ़ाई के मामले में Kartik Aaryan के सामने कहीं नहीं टिकती Ananya Panday, जानें कितने पढ़े-लिखें हैं दोनों

पहले इस फिल्म में दिखे थे ये सेलेब्स

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक हल्की-फुल्की लव स्टोरी है, जिसे फैमिली और जेन जी को ध्यान में रखकर बनाया गया है. हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यूज मिले हैं. फिल्म के गानों ने सोशल मीडिया पर अच्छा माहौल बनाया है. कार्तिक और अनन्या की जोड़ी एक बार पहले भी देखने को मिली है. दोनों ने एक साथ पति पत्नी और वो फिल्म में भी काम किया था. दोनों की जोड़ी उसमें भी बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 4