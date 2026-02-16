ENG हिन्दी
Tu Yaa Main Box Office Collection Day 3: शाहिद कपूर की O Romeo के सामने 'तू या मैं' का बड़ा दांव, क्या संडे टेस्ट में पलटी बाजी?

Tu Yaa Main Box Office Collection: शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर 'तू या मैं' भी 'ओ रोमियो' के साथ ही रिलीज हुई है, लेकिन फिल्म ने शाहिद की फिल्म के बीच बड़ा दांव खेल दिया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 16, 2026 7:48 AM IST

'तू या मैं' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Tu Yaa Main Box Office Collection Day 3: वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने ही दस्तक नहीं दी थी. बल्कि इसी दिन शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) और आदर्श गौरव (Adarsh ​​Gaurav) की 'तू या मैं' भी रिलीज हुई थी. एक तरफ जहां शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और पहले ही वीकेंड पर 30 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ 'तू या मैं' (Tu Yaa Main Box Office Collection Day 3) भी कुछ कम नहीं है. शाहिद की फिल्म की नाक के नीचे से इसने लाखों उड़ाकर ट्रेड एनालिस्ट्स को हैरान कर दिया है.

वीकेंड का मिला फायदा

बॉलीवुड डायरेक्टर बिजॉय नांबियार के डायरेक्शन में बनीं सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म 'तू या मैं' में शनाया कपूर और आदर्श गौरव लीड रोल में नजर आ रहे हैं. ये थाई फिल्म का हिंदी रीमेक है, जो 13 फरवरी 2026 को रिलीज हुई है. शनाया और आदर्श की इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था. हालांकि, अगले दिन यानी शनिवार को 'तू या मैं' को वीकेंड का जबरदस्त फायदा मिला फिल्म ने 1.45 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की.

अब तक कितने का कलेक्शन कर चुकी है फिल्म?

वहीं अब 'तू या मैं' के तीसरे दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. शनाया कपूर की मूवी ने तीसरे दिन 75 लाख रुपए की कमाई की और इसी के साथ इसका अब तक का कुल कलेक्शन 2.80 करोड़ रुपए हो चुका है. शाहिद कपूर जैसे सुपरस्टार की मच अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' के सामने टिक पाना भी इस मूवी के लिए बड़ी बात है, इसने तो करोड़ो की कमाई कर ली है.

कितना है Tu Yaa Main का बजट?

भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'तू या मैं' का बजट लगभग 20 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी हुई है, लेकिन आगे इसमें उछाल देखने को मिल सकता है. फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव के साथ-साथ पारुल गुलाटी और तनिष्क शेलारे भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.

