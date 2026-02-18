Tu Yaa Main Box Office Collection Day 5: शनाया कपूर ने बनाया नया रिकॉर्ड, अपनी ही फिल्म को चटाई धूल! 5वें दिन कितनी हुई कमाई?

Tu Yaa Main Box Office Collection: शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म 'तू या मैं' को रिलीज हुए 5 दिन वो चुके हैं और ये अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है. तो चलिए जानते हैं 5 दिनों में फिल्म ने कितने की कमाई की?

Tu Yaa Main Box Office Collection Day 5: शनाया कपूर (शनाया कपूर) और आदर्श गौरव (Adarsh ​​Gaurav) स्टारर फिल्म 'तू या मैं' (Tu Yaa Main) शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की मच अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) सामने लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस मूवी को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और अब तक इसने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली हैं. हालांकि, खास बात ये है कि शनाया कपूर ने नया रिकॉर्ड सेट किया है और अपनी ही फिल्म को धूल चटा दी है. तो चलिए जानते हैं 'तू या मैं' ने 5 दिनों में कितने का कलेक्शन (Tu Yaa Main Box Office Collection Day 5) किया है.

बॉक्स ऑफिस पर कैसा है Tu Yaa Main का हाल?

'डेविड', 'शैतान' और 'सोलो' जैसी फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले डायरेक्टर बिजॉय नांबियार के डायरेक्शन में बनीं 'तू या मैं' एक सर्वाइल थ्रिलर फिल्म हैं, तो थाई मूवी 'द पूल' का हिंदी वर्जन है. शनाया कपूर और आदर्श गौरव लीड रोल में हैं. एक्ट्रेस अपनी इस पिक्चर को लेकर लगातार प्रमोशन कर रही थी, जो 13 फरवरी को रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है.

Tu Yaa Main का अब तक का कलेक्शन

Day 1 (1st Friday) : शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म 'तू या मैं' ने ओपनिंग डे पर महज 60 लाख का कलेक्शन किया था. Day 2 (1st Saturday) : हालांकि, दूसरे दिन इसकी कमाई में काफी उछाल देखने को मिला और इसी के साथ इसने दूसरे दिन 1.45 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया. Day 3 (1st Sunday) : वहीं वीकेंड यानी पहले रविवार को फिल्म एक बार फिर अपना कमाल दिखाने में नाकाम रही और संडे को 'तू या मै' ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 8 लाख रुपए की कमाई की. Day 4 (1st Monday) : हालांकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शनाया कपूर और आदर्श गौरव का जादू दर्शकों पर चलता नजर आया है और 8 लाख से सीधा फिल्म ने 43 लाख रुपए का शानदार कारोबार कर डाला. Day 5 (1st Tuesday) : पांचवे दिन शनाया कपूर ने नया रिकॉर्ड जरुर सेट किया है, लेकिन एक्टर की फिल्म पाई-पाई को तरसती नजर आ रही है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तू या मैं' 5वें दिन सिर्फ 12 लाख रुपए ही कमा पाई. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े है आगे इसमें बदलाव हो सकते हैं.

Total: वहीं अगर बात करें 'तू या मैं' के अब तक के कलेक्शन की जो 5 दिनों में हुए हैं, तो 3.50 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई हैं. इसी के साथ एक्ट्रेस ने अपनी ही फिल्म को धूल चटा दी है.

शनाया ने चटाई अपनी ही फिल्म को धूल

बता दें कि, शनाया कपूर 'तू या मैं' से पहले साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आईं थी. ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसमें वो एक्टर विक्रांत मैसी के साथ नजर आई थी. 'आंखों की गुस्ताखियां' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर महज 1.7 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था. ऐसे में शनाया की 'तू या मैं' के 5 दिनों के कलेक्शन ने उनकी डेब्यू फिल्म के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक्ट्रेस नया रिकॉर्ड तय कर दिया है.

Read more