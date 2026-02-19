Tu Yaa Main Box Office Collection Day 6: शनाया कपूर को लगा बड़ा झटका! पाई-पाई को तरह रही फिल्म, झोली में बस गिर रहे चिल्लर

Tu Yaa Main Box Office Collection: शनाया कपूर की हालिया रिलीज फिल्म 'तू या मैं' का बॉक्स ऑफिस पर दम निकलता नजर आ रहा है. फिल्म 'ओ रोमियो' के सामने टिकी जरूर है, लेकिन 6 दिन में बस चिल्लर ही झोली में गिरे हैं.

Tu Yaa Main Box Office Collection Day 6: 'तैश', 'सोलो', 'वजीर' और 'शैतान' जैसी फिल्में देने वाले डायरेक्टर बिजॉय नांबियार की हालिया रिलीज फिल्म 'तू या मैं' (Tu Yaa Main) का बॉक्स ऑफिस पर दम निकल चुका है. संजय कपूर की लाडली शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) और आदर्श गौरव (Adarsh Gourav) स्टारर इस फिल्म ने 6 दिनों (Tu Yaa Main Box Office Collection Day 6) में सिर्फ एक ही दिन ऐसा था जब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी, बाकी दिन तो मेकर्स की झोली में सिर्फ चिल्लर ही गिरे हैं. अगर ये मूवी बजट के आस-पास भी नहीं पहुंच सकी तो एक्ट्रेस को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि ये दूसरी मूवी होगी जो एक्ट्रेस के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर होगी.

बस इस एक दिन किया था 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' के साथ 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म 'तू या मैं' ने ओपनिंग डे पर 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था. हालांकि, दूसरे दिन इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और मूवी ने 1. 45 करोड़ रुपए का कारोबार किया लेकिन यही वो एक दिन था जब फिल्म ने थोड़ी बहुत कमाई थी इसके बाद तो शनाया कपूर 'तू या मैं' पाई-पाई को तरस रही है. आइए एक नजर इसके 6 दिनों के कलेक्शन पर डालते हैं.

Tu Yaa Main का अब तक का कलेक्शन

Day 1 (1st Friday) : शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म 'तू या मैं' ने ओपनिंग डे पर महज 60 लाख का कलेक्शन किया था. Day 2 (1st Saturday) : हालांकि, दूसरे दिन इसकी कमाई में काफी उछाल देखने को मिला और इसी के साथ इसने दूसरे दिन 1.45 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया. Day 3 (1st Sunday) : वहीं वीकेंड यानी पहले रविवार को फिल्म एक बार फिर अपना कमाल दिखाने में नाकाम रही और संडे को 'तू या मै' ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 8 लाख रुपए की कमाई की. Day 4 (1st Monday) : हालांकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शनाया कपूर और आदर्श गौरव का जादू दर्शकों पर चलता नजर आया है और 8 लाख से सीधा फिल्म ने 40 लाख रुपए का शानदार कारोबार कर डाला. Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, पांचवे दिन शनाया कपूर की फिल्म 'तू या मैं' ने 45 लाख रुपए की कमाई की. Day 6 (1st Wednesday) : छठे दिन ये फिल्म पाई-पाई को तरसती नजर आई. 'तू या मैं' ने छठे दिन महज 27 लाख रुपए की कमाई की है.

Total: वहीं अगर बात करें 'तू या मैं' के अब तक के कलेक्शन की जो 6 दिनों में हुए हैं, तो ये भारत में 3.97 करोड़ रुपए पहुंच गई हैं. वहीं वर्ल्डवाइड बात करें तो फिल्म ने 4 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है.

शनाया कपूर को लग सकता है बड़ा झटका

आपको बता दें कि, ये शनाया कपूर के करियर की दूसरी फिल्म है. इसके पहले वो विक्रंत मैसी के साथ फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' (Aankhon Ki Gustaakhiyan) में नजर आईं थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी का बजट काफी ज्यादा था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस महज 1.77 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी. वहीं अब दूसरी फिल्म 'तू या मैं' का भी यही हाल होता नजर आ रहा है. करीब 20 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 6 दिन में सिर्फ 3.97 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया है. ऐसे में एक्ट्रेस के करियर की दूसरी फिल्म भी डिजास्टर ही साबित होती नजर आ रही है, जिससे शनाया कपूर को बड़ा झटका लग सकता है.

