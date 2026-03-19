Ustaad Bhagat Singh Box Office day 1: पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने बाॅक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पहले दिन की इतनी कमाई

पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने 19 मार्च धमाकेदार शुरुआत की है. हरीश शंकर के निर्देशन और मैत्री मूवी मेकर्स के निर्माण में बनी इस 150 करोड़ी फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 15 करोड़ बटोर लिए थे.

सालों के लंबे इंतजार के बाद पावर स्टार पवन कल्याण की अवेटेड फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' आखिरकार 19 मार्च, 2026 को उगादी के पावन अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. निर्देशक हरीश शंकर और पवन कल्याण की सुपरहिट जोड़ी ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलता मचा दिया है. 'धुरंधर 2: द रिवेंज' जैसी बड़ी फिल्म से कॉम्पिटिशन मिलने के बावजूद, उस्ताद भगत सिंह ने शानदार ओपनिंग लेकर ट्रेड एनालिस्ट को हैरान दिया है.

फिल्म की एडवांस बुकिंग

'उस्ताद भगत सिंह' की रिलीज से पहले ही इसके प्रति दीवानगी साफ देखी जा सकती थी. एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने एक नया रिकाॅर्ड बना दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म ने प्री-सेल्स के जरिए ही 15 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. पूरे भारत में पहले दिन के लिए 41,000 से अधिक टिकट एडवांस में बुक हुए. फिल्म को देशभर में लगभग 4,500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है.

पहले दिन का कलेक्शन

Sacnilk के शुरुआती रुझानों के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के दिन दोपहर 2 बजे तक ही 13.48 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. फिल्म की ऑक्यूपेंसी दोपहर तक ही 60.7 प्रतिशत दर्ज की गई, जो शाम और रात के शो में बढ़कर 80-90 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है. ट्रेड पंडितों का मानना है कि फिल्म पहले दिन के अंत तक एक शानदार कमाई कर सकती है.

धुरंधर 2 से टक्कर

पवन कल्याण की फिल्म का टक्कर सीधे तौर पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से है. जहां 'धुरंधर 2' का देशभर ही नहीं बल्कि दुनियाभर में जबरदस्त क्रेज है, वहीं इस फिल्म को भी साउथ में खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई की थी. भले ही यह फिल्म 'धुरंधर 2' के जितनी कमाई तो नहीं कर सकती लेकिन सिंगल लैंग्वेज में होने के बाद इस फिल्म की कमाई ने लोगों को हैरान कर दिया है.

स्टार कास्ट और निर्माण

मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले नवीन येरनेनी और रवि शंकर द्वारा निर्मित यह फिल्म 150 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर बनी है. पवन कल्याण के साथ श्रीलीला और राशि खन्ना की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है. आर. पार्थिबन ने फिल्म में एक बेहतरीन भूमिका निभाई है. वहीं हरीश शंकर ने इसे निर्देशित किया है. डायरेक्टर ने पवन कल्याण के स्वैग को शानदार तरीके से दिखाया है. फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और बैकग्राउंड स्कोर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त सराहना मिल रही है. कुल मिलाकर, 'उस्ताद भगत सिंह' ने बाॅक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत शुरुआत की है. अब देखना यह होगा कि क्या यह गति वीकेंड पर भी बरकरार रहती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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