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Ustaad Bhagat Singh Box Office Collections Day 4: पवन कल्याण की फिल्म ने वीकेंड पर मचाया गदर, 3 दिन में छाप डाले इतने करोड़

Ustaad Bhagat Singh Box Office Collections: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' से कड़ी टक्टर मिलने के बावजूद पवन कल्याण की मूवी 'उस्ताद भगत सिंह' बॉक्स ऑफस पर नोट छाप रही है. तो चलिए जानते हैं 4 दिनों में इस मूवी ने कितने की कमाई की है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 23, 2026 12:05 PM IST

Ustaad Bhagat Singh Box Office Collections Day 4: पवन कल्याण की फिल्म ने वीकेंड पर मचाया गदर, 3 दिन में छाप डाले इतने करोड़
'धुरंधर 2' की आंधी में 'उस्ताद भगत सिंह' ने कितने नोट छापे?

Ustaad Bhagat Singh Box Office Collections Day 4: 19 मार्च 2026, को सिनेमाघरों में एक नहीं दो-दो स्टार्स की फिल्मों ने दस्तक दी थी. पहली रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और दूसरी पवन कल्याण (Pawan Kalyan) स्टारर 'उस्ताद भगत सिंह' (Ustaad Bhagat Singh). इसमें से 'धुरंधर: द रिवेंज' का क्रेज फिल्म रिलीज से पहले ही दर्शकों पर देखने को मिल रहा था, बावजूद इसके 'उस्ताद भगत सिंह' ने मेकर्स ने बड़ा रिस्क लेते हुए फिल्म को थिएटर्स में उतारा. हालांकि, ये मूवी रणवीर सिंह की फिल्म के आगे बड़ी ही मजबूती से टिकी हुई है. फिल्म ने 4 दिनों में ही करोड़ों रुपए छाप डाले हैं. आइए जानते हैं अब तक इस मूवी ने कितने का कलेक्शन किया है.

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पवन कल्याण (Pawan Kalyan) और राशि खन्ना (Raashi Khanna) स्टारर फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच भी बड़ी ही मजबूती के साथ खड़ी हुई है. ओपनिंग डे पर इसने 34.75 करोड़ रुपए की शानदार कमाई थी. वहीं अब इसके चौथे दिन के कलेक्शन सामने आ गए हैं. तो चलिए जानते हैं फिल्म ने चार दिनों में कितने रुपए की कमाई की.

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Ustaad Bhagat Singh बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' (Ustaad Bhagat Singh Box Office Collection) के तेलुगु वर्जन में लगभग 3200 शोज चल रहे हैं. चौथे दिन फिल्म ने 8 करोड़ रुपए का कारोबार किया और इस कमाई के साथ ही फिल्म ने भारत में 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 'उस्ताद भगत सिंह' ने पहले दिन 34.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, दूसरे दिन मूवी की कमाई में गिरावट देखने को मिली और इसने सिर्फ 9 करोड़ रुपए ही कमाए. तीसरे दिन 9.5 करोड़ की कमाई हुई वहीं 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच चौथे दिन भी 'उस्ताद भगत सिंह' ने 8 करोड़ रुपए छाप डाले.

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'उस्ताद भगत सिंह' टोटल कलेक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन कल्याण स्टारर 'उस्ताद भगत सिंह' भारत में 60.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. कुल ग्रॉस कलेक्शन लगभग 71.66 करोड़ रुपए हो चुकी है. बता दें कि, 'उस्ताद भगत सिंह' सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. मूवी ने इंटरनेशनल मार्केट से अब तक 10.12 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

वहीं अगर बात करें 'उस्ताद भगत सिंह' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो, ये आंकड़ा 81.78 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि, जिस रफ्तार से फिल्म चल रही है, ऐसे में जल्द ही यह 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा छू लेगी.

क्या है फिल्म की स्टारकास्ट?

हरीश शंकर के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में पवन कल्याण के साथ श्रीलीला, राशि खन्ना और आर. पार्थिबन लीड रोल में हैं. पता दें कि, ये फिल्म तमिल हिट 'थेरी' की एडेप्टेशन है, जिसमें थलपति विजय और एटली की जोड़ी थी. मेकर्स ने मूवी को हाई लेवल पर 19 मार्च 2026 को रिलीज किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Pawan Kalyan Raashii Khanna Ustaad Bhagat Singh Box Office Collections