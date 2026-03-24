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Ustaad vs Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की नाक के नीचे से 'उस्ताद भगत सिंह' ने छाप डाले करोड़ों, 5वें दिन किसने मारी बाजी?

Ustaad Bhagat Singh vs Dhurandhar 2: 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'धुरंधर 2' और 'उस्ताद भगत सिंह' दोनों ही फिल्में जमकर बवाल काट रही हैं. रणवीर सिंह की फिल्म के आगे पवन कल्याण की मूवी मजबूती से खड़ी हुई है. आइए जानते हैं पांचवें दिन दोनों फिल्मों का कलेक्शन कैसा रहा.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 24, 2026 6:14 AM IST

Ustaad vs Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की नाक के नीचे से 'उस्ताद भगत सिंह' ने छाप डाले करोड़ों, 5वें दिन किसने मारी बाजी?
5वें दिन 'धुरंधर 2' या 'उस्ताद भगत सिंह' किसने मारी बाजी?

Ustaad Bhagat Singh vs Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: बॉलीवुड डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और साउथ निर्देशक हरीश शंकर की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' (Ustaad Bhagat Singh) की इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों ही फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और दोनों को ही दर्शकों का खूब प्यार मिला रहा है. जहां रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है वहीं, रणवीर सिंह की नाक के नीचे से पवन कल्याण (Pawan Kalyan) स्टारर फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' भी करोड़ों छाप रही है. वहीं अब दोनों मूवीज के 5वें दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं (Ustaad Bhagat Singh vs Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5), तो चलिए जानते हैं कौन किसपर भारी पड़ा.

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5 दिनों में कैसा रहा Dhurandhar 2 का कलेक्शन ग्राफ?

सबसे पहले हम बात करते हैं आदित्य धर (Aditya Dhar Movie) के डायरेक्शन में बनीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh Movie), संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' की. पेड प्रीव्यू में 43 करोड़ कलेक्शन करने वाली इस मूवी ने ओपनिंग डे पर इतिहास रच दिया था. इसने पहले दिन 102.55 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

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5 दिनों में 800 करोड़ पार हुआ 'धुरंधर 2' का कलेक्शन

वहीं तीसरे दिन इसने ईद और वीकेंड का फायदा उठाते हुए 113 करोड़ छाप डाले थे. अगले दिन यानी चौथे दिन 'धुरंधर 2' की कमाई में और और उछाल देखा गया और इसने चौथे दिन 114.85 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया. हालांकि, पहले मंडे इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली और इसने पांचवें दिन 65 करोड़ रुपए की कमाई की. इसी के साथ टोटल कलेक्शन 519.12 करोड़ रुपए हो चुका है. भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 619.76 करोड़ है और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन में 'धुरंधर 2' ने महज 5 दिन में ही 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वर्ल्डवाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन इसका 829.76 हो चुका है.

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5 दिनों में कैसा रहा 'उस्ताद भगत सिंह' का कलेक्शन ग्राफ?

वहीं अगर बात करें हरीश शंकर के डायरेक्शन में बनीं पवन कल्याण स्टारर फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' तो इसने 'धुरंधर 2' की आंधी के बावजूद 34.75 करोड़ रुपए के शानदार कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई. सेकंड डे मूवी ने 9 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे दिन 9.5 करोड़ की कमाई हुई. चौथे दिन 7.50 करोड़ का कारोबार हुआ. वहीं अब पांचवें दिन इस कमाई अब 1 करोड़ तक आ गई है. 5वें दिन 'उस्ताद भगत सिंह' ने 1.96 करोड़ का ही कारोबार किया.

'उस्ताद भगत सिंह' का अब तक का कुल कलेक्शन

'उस्ताद भगत सिंह' (Ustaad Bhagat Singh) के 5 दिनों के कलेक्शन के मुताबिक, अब तक इस मूवी ने भारत में कुल 62.26 करोड़ की कमाई कर ली है. इंडिया में इसका ग्रॉस कलेक्शन 73.35 करोड़ रुपए पहुंच चुका है. बता दें कि, पवन कल्याण की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 10.12 करोड़ का कारोबार किया है. वहीं अगर इसके वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये 83.47 करोड़ रुपए पहुंच गया है. अगर इसकी कमाई ऐसे ही चलती रही तो उम्मीद है कि, मूवी 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच से भी कुछ दिन में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी.

'उस्ताद भगत सिंह' स्टारकास्ट

आपको बता दें कि, हरीश शंकर के डायरेक्शन में बनीं पवन कल्याण (Pawan Kalyan Movie) स्टारर फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' विजय थलापति की 'थेरी' का रीमेक है. इसमें पवन कल्याण के साथ श्रीलीला, राशि खन्ना, आर. पार्थिबन, आशुतोष राणा और नवाब शाह जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Pawan Kalyan Ranveer Singh Ustad Bhagat Singh