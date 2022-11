Uunchai Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड की फिल्में इस साल बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई है। इस साल साउथ की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा रहा है, लेकिन ये कुछ बॉलीवुड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की है। इसी में से एक है अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म 'ऊंचाई (Uunchai)'। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लेकिन फिल्म की कमाई तीसरे दिन के बाद से लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म को रिलीज हुए 7 दिन पूरे हो गए है। अब इस फिल्म की कमाई के नए आंकड़ें सामने आ गए है। जो कुछ खास नजर नहीं आ रहे है। Also Read - Uunchai Early Estimate Day 9: अमिताभ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की दमदार वापसी, दृश्यम 2 नहीं डाल पाई कमाई पर असर

अमिताभ बच्चन की फिल्म 'ऊंचाई' रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही है। जिस हिसाब से फिल्म की कमाई के बारे में अनुमान लगाया था, वैसा होता नहीं दिख रहा है। फिल्म की कमाई ने नए आंकड़ें सामने आ गए है। फिल्म ने 7वें दिन महज 1.56 करोड़ रुपये कमाए है। जिसके हिसाब से इस फिल्म का कुल कलेक्शन अब 17.02 करोड़ रुपये हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म ने छठे दिन 1.66 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 17.02 कोरड़ रुपये हो गया है। Also Read - Uunchai Box Office Collection Day 8: दृश्यम 2 की आंधी में उड़ी अमिताभ बच्चन की फिल्म, 8वें दिन हुई बस इतनी कमाई

#Uunchai concludes Week 1 on a respectable note… Rock-steady trending on weekdays [on limited screens/shows] gives hope for a strong Weekend 2… Fri 1.81 cr, Sat 3.64 cr, Sun 4.71 cr, Mon 1.88 cr, Tue 1.76 cr, Wed 1.66 cr, Thu 1.56 cr. Total: ₹ 17.02 cr. #India biz. pic.twitter.com/hjTjJ7XNGM

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 18, 2022