Uunchai Box Office Collection Day 8: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की फिल्म 'ऊंचाई (Uunchai)' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। ये अमिताभ बच्चन की ये फिल्म भले ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन दूसरे दिन से इस फिल्म की कमाई में भारी उछाल देखा गया। आमिताभ बच्चन की इस फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके है। अब अमिताभ बच्चन की फिल्म की कमाई धीरे-धीरें गिरती जा रही है। इस बीच अब इस फिल्म की कमाई के नए आंकड़ें सामने आ गए है। जो कुछ ज्यादा खास नहीं है।

अमिताभ बच्चन की फिल्म 'ऊंचाई' को रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो गए है। फिल्म ने पहले तीन दिन में बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था। लेकिन उसके बाद इस फिल्म की कमाई लगातार नीचे गिर रही है। अब इसी फिल्म की कमाई ने नए आंकड़ें हमारे सामने आ गए है। बोमन ईरानी, अनुपम खेर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'ऊंचाई' ने बॉक्स ऑफिस पर 8वें दिन 1.31 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस फिल्म ने 7वें दिन 1.56 की कमाई की थी। 8वें दिन की कमाई मिलाकर फिल्म का कुल कलेक्शन 18.33 करोड़ रुपये हो गया है। जो ठीक-ठाक कलेक्शन कहा जा सकता है। तो चलिए देखते है फिल्म की कमाई के ये आंकड़ें।

#Uunchai gets affected due to #Drishyam2 wave [especially at multiplexes], but should gather speed on [second] Sat and Sun [good advance bookings]… Meanwhile, #Rajshri has added 92 cinemas in Week 2… [Week 2] Fri 1.31 cr. Total: ₹ 18.33 cr. #India biz. pic.twitter.com/IxO1JqTwtf

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 19, 2022