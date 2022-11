Uunchai Box Office Collection Day 9: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), अनुपम खेर (Anupam Kher) और बोमन ईरानी (Boman Irani) की फिल्म 'ऊंचाई' (Uunchai) की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। हालांकि, वीकेंड आते ही फिल्म ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। फिल्म ने शनिवार को शुक्रवार की अपेक्षा अच्छी कमाई की है। फिल्म 'ऊंचाई' ने उस समय ठीक कमाई की है जब अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 2' सिनेमाघरों में लगी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म आने वाले दिनों में अपनी कमाई को बरकरार रख पाती है नहीं। आइए जानते हैं कि अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी अब तक कुल कितनी कमाई कर ली है। Also Read - Uunchai Early Estimate Day 9: अमिताभ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की दमदार वापसी, दृश्यम 2 नहीं डाल पाई कमाई पर असर

अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी की फिल्म 'ऊंचाई' 11 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने धीरे-धीरे कमाई करते हुए 9 दिनों में 20 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म के अब तक के कलेक्शन को देखें तो शुक्रवार को 1.88 करोड़ रुपये, शनिवार को 3.64 करोड़ रुपये, रविवार को 4.71 करोड़ रुपये, सोमवार को 1.88 करोड़ रुपये, मंगलवार को 1.76 करोड़ रुपये, बुधवार 1.66 करोड़ रुपये, गुरुवार को 1.56 करोड़ रुपये, शुक्रवार को 1.31 करोड़ रुपये और शनिवार को 2.42 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह से अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी की फिल्म 'ऊंचाई' ने अब तक कुल 20.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अब मेकर्स की निगाहें रविवार की कमाई पर लगी हैं।

#Uunchai jumps again on [second] Sat [growth: 84.73%]… The film has found its share of audience, which explains the growth over the weekend… Will have a healthy [second] Sun too [very strong advance bookings]… [Week 2] Fri 1.31 cr, Sat 2.42 cr. Total: ₹ 20.75 cr. #India biz. pic.twitter.com/wd2J05Y5f4

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 20, 2022