ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Vadh 2 Box Office: संजय मिश्रा-नीना गुप्ता की 'वध 2' का मंडे टेस्ट में क्या रहा हाल? 4 दिन...

Vadh 2 Box Office: संजय मिश्रा-नीना गुप्ता की 'वध 2' का मंडे टेस्ट में क्या रहा हाल? 4 दिन में निकाला बजट का 27%

Vadh 2 Box Office Collection: इन दिनों जहां 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' जैसी बड़ी बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही हैं, वहीं इसी बीच संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की 'वध 2' शांति से करोड़ों की कमाई कर रही है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 10, 2026 6:34 AM IST

Vadh 2 Box Office: संजय मिश्रा-नीना गुप्ता की 'वध 2' का मंडे टेस्ट में क्या रहा हाल? 4 दिन में निकाला बजट का 27%

Vadh 2 Box Office Collection Day 4: इन दिनों जहां बड़े बजट और भारी-भरकम स्टारकास्ट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, वहीं इन्हीं के बीच संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) और नीना गुप्ता (Neena Gupta) स्टारर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'वध 2' (Vadh 2) बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. पर्दे पर इस उम्रदराज जोड़ी के सस्पेंस और इंटेंसिटी ने दर्शकों को ऐसा बांधा कि चार दिनों में ही फिल्म ने अपने बजट का 27% निकाल लिया. तो चलिए जानते हैं चार दिनों में 'वध 2' (Vadh 2 Box Office Collection) ने कितने का कलेक्शन किया है.

4 दिन में निकाले बजट के 27%

6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध 2' (Vadh 2) साल 2022 में आई इन्हीं की मूवी 'वध' का सीक्वल है, जो हिट रही थी. वहीं अब जब 'वध 2' रिलीज हुई है, तो ये भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो रही है. 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के बीच रिलीज हुई इस पिक्चर ने चार दिन में ही अपने बजट का 27% हिस्सा निकाल चुकी है.

TRENDING NOW

Vadh 2 का ओपनिंग डे पर क्या था हाल?

'वध 2' ने 50 लाख के कलेक्शन के साथ शानदार ओपनिंग की थी और इसके बाद पहले शनिवार को फिल्म की कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिली और दूसरे दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए छापे. वहीं Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वध 2' ने तीसरे दिन भी 1 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया. हालांकि, मंडे टेस्ट में संजय और नीना का जादू थोड़ा फीका पड़ता दिखाई दिया और चौथे दिन कलेक्शन में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली.

कितना है Vadh 2 का बजट?

बता दें कि, 'वध 2' ने चौथे दिन महज 20 लाख रुपए का ही कारोबार कर सकी. हालांकि, ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं आगे इनमें बदलाव हो सकते हैं. लेकिन अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने कुल 2.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो बजट का 27% है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Neena Gupta Sanjay Mishra Vadh 2 Vadh 2 Box Office Collection