Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: थलापति विजय के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार एक जीत के जश्न में बदल चुका है, सेंसर बोर्ड के साथ अनगिनत कानूनी अड़चनों और मुश्किलों को पार करते हुए, विजय की अवेटेड राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'जन नायकन' ने 23 जुलाई को सिनेमाघरों में धमाकेदार दस्तक दी. रिलीज से पहले मचे तमाम विवादों और देरी के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी दहाड़ लगाई है कि ट्रेड एनालिस्ट्स के भी होश उड़ गए हैं. शुरुआती चार दिनों के भीतर ही इस मूवी ने कमाई के ऐसी शुरुआत की है, जो आने वाले दिनों में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने सकते हैं.
फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही अपनी स्टार पावर का एहसास कराते हुए शानदार 42.70 करोड़ रुपये का कारोबार किया. हालांकि, सामान्य वर्किंग डेज की तरह दूसरे दिन इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई और इसने 21.15 करोड़ रुपये बटोरे. लेकिन वीकेंड के आते ही 'जन नायकन' ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी. तीसरे दिन फिल्म की कमाई उछलकर 28.50 करोड़ रुपये पर पहुंच गई.
अब चौथे दिन के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जिन्होंने फिल्म को सीधे सेंचुरी क्लब के बहुत आगे पहुंचा दिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार यानी चौथे दिन फिल्म ने लगभग 32 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. इसके साथ ही, भारत में इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन महज चार दिनों के भीतर ही 124.50 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है.
'जना नायकन' का क्रेज सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. उम्मीद के मुताबिक, अपने राज्य और मूल भाषा तमिल में फिल्म ने सबसे ज्यादा 25.69 करोड़ रुपये बटोरे हैं. हिंदी बेल्ट में भी विजय की फैन फॉलोइंग का असर दिखा और फिल्म ने 2.97 करोड़ रुपये का ठीकठाक कलेक्शन किया. तेलुगु भाषी क्षेत्रों से भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने 1.09 करोड़ रुपये की कमाई अपने नाम की.
पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा जॉनर पर आधारित यह फिल्म सिर्फ मारधाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक इमोशनल और सामाजिक मैसेज भी है. 'जन नायकन' की कहानी एक पूर्व पुलिस अधिकारी वेत्री कोंडन के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में मोड़ तब आता है जब जेल के भीतर कैद रहते हुए भी वेत्री एक दिवंगत जेल अधिकारी की बेटी के सेना में जाने के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाता है. इस सफर में उसका मुकाबला देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाटने वाले और व्यवस्था को खतरे में डालने वाले एक बेहद खतरनाक अपराधी जॉन हिमलर से होता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.