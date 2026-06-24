WTTJ Advance Booking: 'वेलकम टू द जंगल' ने एडवांस बुकिंग में मचाया धमाल, फिल्म के बिक चुके हैं इतने टिकट, टूटेंगे कई रिकॉर्ड!

Welcome To The Jungle Advance Booking: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को बड़े पर्दे पर आने वाली है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई और टिकट की बंपर बिक्री हो रही है.

फिल्म वेलकम टू द जंगल की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है.

अक्षय कुमार समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज में से एक है. ये फिल्म आने वाले शुक्रवार यानी 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की पहली और दूसरी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब मेकर्स को उम्मीद है कि तीसरे पार्ट को भी पसंद किया जाएगा. बताते चलें कि इस फ्रेंचाइजी फिल्म के दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार नजर नहीं आए थे. फिलहाल, 'वेलकम टू द जंगल' के पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी टिकट बेचकर कितना कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म को एडवांस टिकट बुकिंग में मिल रहे रिस्पॉन्स से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने पहले दिन के एडवांस टिकट बुकिंग के लिए 6324 टिकट बेचकर 16.11 लाख रुपये की कमाई कर ली है. अगर फिल्म की ब्लॉक सीट के साथ कमाई की बात करें तो अब तक 48.45 लाख रुपये जोड़ लिए हैं. ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने वाला है. वहीं, फिल्म के लिए रिलीज से एक दिन 25 जून की शाम को पेड प्रीव्यू शोज भी रखे गए हैं. इस तरह से कहा जा सकता है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' कई फिल्मों के कमाई के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' नजर आएगी काफी बड़ी स्टारकास्ट

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं. फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि 20 ज्यादा सितारे नजर आने वाले हैं. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में भोजपुरी तड़का भी लगने वाला है. दरअसल, फिल्म में अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह का एक भोजपुरी गाना 'घिस घिस घिस' होने वाला है. ये गाना रिलीज होने के बाद काफी पसंद किया जा रहा है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के अलावा जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, परेश रावल, आफताब शिवदासानी, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, अरशद वारसी, फरीदा जलाल, श्रेयस तलपड़े, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी जैसे सितारे नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.