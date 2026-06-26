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Welcome To The Jungle Collection Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान, ओपनिंग डे पर छाप दिए इतने करोड़ रुपये

Welcome To The Jungle Box Office Collection: डायरेक्टर अहमद खान की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत हुई है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 26, 2026 11:12 PM IST
Welcome To The Jungle Collection Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान, ओपनिंग डे पर छाप दिए इतने करोड़ रुपये

Welcome To The Jungle Box Office Collection: साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज में शामिल मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) का जबरदस्त बज बना हुआ था. जिसका फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि मेकर्स को मालामाल करने वाली है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने पहले दिन अच्छी कमाई की है, जबकि सिनेमाघरों में हिट फिल्म कॉकटेल 2 समेत कई अन्य बॉलीवुड और साउथ मूवीज लगी हैं. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) समेत कई स्टार्स से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ओपनिंग डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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