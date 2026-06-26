Welcome To The Jungle Collection Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान, ओपनिंग डे पर छाप दिए इतने करोड़ रुपये

Welcome To The Jungle Box Office Collection: डायरेक्टर अहमद खान की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत हुई है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

Welcome To The Jungle Box Office Collection: साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज में शामिल मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) का जबरदस्त बज बना हुआ था. जिसका फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि मेकर्स को मालामाल करने वाली है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने पहले दिन अच्छी कमाई की है, जबकि सिनेमाघरों में हिट फिल्म कॉकटेल 2 समेत कई अन्य बॉलीवुड और साउथ मूवीज लगी हैं. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) समेत कई स्टार्स से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ओपनिंग डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.