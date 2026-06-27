google-preferred

Welcome To The Jungle Box Office Day 1: 'भूत बंगला' से चार कदम आगे निकली अक्षय कुमार की फिल्म, जंगल में हुआ मंगल

Welcome To The Jungle Box Office Day 1: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, अरशद वारसी की इस फिल्म ने रिलीज होते ही बवाल मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने कितने नोट छाप डाले हैं.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: June 27, 2026 7:00 AM IST
Welcome To The Jungle Box Office Day 1: 'भूत बंगला' से चार कदम आगे निकली अक्षय कुमार की फिल्म, जंगल में हुआ मंगल

Welcome To The Jungle Box Office Day 1: 'भूत बंगला' से चार कदम आगे निकली अक्षय कुमार की फिल्म, जंगल में हुआ मंगल

Welcome To The Jungle Box Office Day 1: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. अभी हाल ही में अक्षय कुमार ने फिल्म भूत बंगला के जरिए बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था. अब खिलाड़ी कुमार अपने पूरे गैंग के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle Review) लेकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने पहुंच गए हैं. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने पहले ही दिन बवाल मचा दिया है. लोग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे. यही वजह है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने पहले दिन छप्परफाड़ कमाई कर डाली है. कमाई के मामले में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने तो भूत बंगला को भी पीछे छोड़ दिया है. पहले ही दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 15 करोड़ रुपए छाप डाले हैं.

Welcome To The Jungle Collection Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान, ओपनिंग डे पर छाप दिए इतने करोड़ रुपये
Also Read

Welcome To The Jungle Collection Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान, ओपनिंग डे पर छाप दिए इतने करोड़ रुपये

कैसा रहा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के पहले दिन का हाल?

पहले दिन भूत बंगला ने केवल 12 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. ऐसे में कहा जा सकता है कि भूत बंगला को फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने पहले ही दिन पटखनी दे डाली है. वहीं पेड रिव्यूज में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 3.75 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. बीते दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के 10,892 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ग्रॉस कलेक्शन 22.50 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा फिल्म का नेट कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के पहले दिन का ओवरसीज कलेक्शन 6.50 करोड़ रुपए रहा. इतना ही नहीं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 29.00 करोड़ रुपए हो चुका है.

शादी होने के बाद भी अपने एक्स को नहीं भुला पाई ये एक्ट्रेस, 20 साल बाद एक्स के लिए अपने खून से किया...
Also Read

शादी होने के बाद भी अपने एक्स को नहीं भुला पाई ये एक्ट्रेस, 20 साल बाद एक्स के लिए अपने खून से किया...

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की क्या है कहानी?

एक अमीर आदमी अपने काली कमाई को छिपाने के लिए एक फिल्म बनाता है. इस फिल्म को बनाने के लिए वो ढ़ेर सारे स्ट्रगलिंग स्टार्स को कास्ट करवाता है. अब ये सारे सितारे एक गांव में फिल्म की शूटिंग करने निकल जाते हैं. किसी को पता नहीं होता है कि वो आखिर इस गांव में किस मकसद से आत हैं. फिल्म की कहानी उल्टी उस समय पड़ जाती है जब इन लोगों को असली के विलेन्स का सामना करना पड़ जाता है. उस समय भी सबको लग रहा होता है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Welcome To The Jungle Collection Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान, ओपनिंग डे पर छाप दिए इतने करोड़ रुपये

Next Story

Welcome To The Jungle Collection Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान, ओपनिंग डे पर छाप दिए इतने करोड़ रुपये