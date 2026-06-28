Welcome To The Jungle Box Office Day 2: शनिवार को आया अक्षय कुमार की फिल्म में जबदस्त उछाल, बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा

Welcome To The Jungle Box Office Day 2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और दिशा पाटनी की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया है. शनिवार को फिल्म की कमाई में तेजी देखने को मिली है.

Welcome To The Jungle Box Office Day 2: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया है. इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अक्षय कुमार का चार्म अब भी खत्म नहीं हुआ है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा 32 और सितारों को कास्ट किया गया है. हर सितारे ने अपने हिसाब से लोगों को हंसाने का जिम्मा उठाया है. इस लिस्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, आफताब शिवदासानी, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और दलेर मेहंदी जैसे सितारों का नाम शामिल है. यही वजह है कि लोग लगातार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. अगर बात की जाए फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई की तो दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है.

कैसा रहा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का दूसरा दिन?

पहले दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने केवल 15 करोड़ रुपए छापे थे. वहीं पेड रिव्यूज में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 3.75 करोड़ रुपए कूट दिए थे. बीते दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के 10,396 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 46.80 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का नेट कलेक्शन 39.00 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ओवरसीज कलेक्शन 6 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ओवरसीज इसी के साथ 10.70 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 57.50 करोड़ रुपए हो गया है.

रविवार को क्या होगा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का हाल?

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को वीकेंड का पूरा फायदा मिल रहा है. कॉकटेल 2 के होने के बाद भी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' जमकर नोट छाप रही है. शनिवार को फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तगड़ा उछाल देखने को मिला है. ऐसे में कहा जा सकता है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रविवार को भी शानदार कमाई कर डालेगी. हालांकि सोमवार से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आएगा, वीक डेज पर लोगों को सिनेमाघरों में खींचना फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को भारी पड़ सकता है. बाकी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…