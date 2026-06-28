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Welcome To The Jungle Collection Day 3: 'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग वीकेंड पर की छप्परफाड़ कमाई, अक्षय कुमार की हुई चांदी!

Welcome To The Jungle Opening Weekend Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में बंपर कलेक्शन किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 28, 2026 9:51 PM IST
Welcome To The Jungle Collection Day 3: 'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग वीकेंड पर की छप्परफाड़ कमाई, अक्षय कुमार की हुई चांदी!

फिल्म वेलकम टू द जंगल ने ओपनिंग वीकेंड पूरा कर लिया है.

Welcome To The Jungle Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में बंपर कमाई करते हुए 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई के आंकड़े मेकर्स को खुश कर रहे होंगे. अक्षय कुमार समेत कई सितारों से सजी मूवी को जबरदस्त रिव्यू मिला था. वहीं, फिल्म देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म की काफी तारीफ की थी. आइए बताते हैं कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने पहले वीकेंड पर कितना कलेक्शन किया है.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का पहले वीकेंड पर हाल

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं और मेकर्स की तिजोरियां रुपये से भर रहे हैं. एक से बढ़कर एक सितारों वाली इस फिल्म में एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज मिल रहा है. इसका नतीजा ये है कि फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग वीकेंड पर धांसू कलेक्शन किया है. फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों 63 करोड़ रुपये 63.75 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू के साथ) कमाए हैं. इस तरह से कह सकते हैं कि ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ रुपये क्लब में शामिल होने वाली है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले दिन 15.25 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 20 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 24.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. बताते चलें कि फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 3.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के सामने है ये मूवी

बताते चलें कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के साथ दूसरी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी. अब आने वाले शुक्रवार यानी 3 जुलाई को बॉबी देओल, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' रिलीज होने वाली है. अब देखने वाली बात होगी कि इस मूवी के रिलीज होने से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' पर कितना फर्क पड़ता है. फिलहाल, सिनेमाघरों में शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' लगी हुई और इससे अक्षय कुमार की मूवी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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