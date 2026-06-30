Welcome To The Jungle Box Office Day 4: अक्षय कुमार की बादशाहत पर मंडराया खतरा, रो-रोकर बनाया ये रिकॉर्ड

Welcome To The Jungle Box Office Day 4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 4 दिनों का समय हो चुका है. चलिए जानते हैं कि चार दिनों में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने क्या गुल खिलाए हैं.

Welcome To The Jungle Box Office Day 4: अक्षय कुमार की बादशाहत पर मंडराया खतरा

Welcome To The Jungle Box Office Day 4: एक लंबे समय बाद बॉक्स ऑफिस पर किसी मजेदार मल्टीस्टारर फिल्म ने दस्तक दी है. यहां हम बात कर रहे हैं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) जो कि इस समय बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. इस फिल्म में अक्षय कुमार धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, फरीदा जलाल, अरशद वारसी, राजपाल यादव, आफताब शिवदासानी, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और दलेर मेहंदी जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. वीकेंड पर तो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने जबरदस्त कमाई की थी. हालांकि सोमवार आते ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के हाल पतले होने लग गए हैं. यही वजह है कि अचानक ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई औंधेमुंह जा गिरी है. बावजूद इसके फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने एक शानदार रिकॉर्ड बना डाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के चौथे दिन केवल 8.50 करोड़ रुपए कमाए हैं. जबकि ये आंकड़ा रविवार को 24.75 करोड़ रुपए था. बीते दिन फिल्म की करीब 10,922 स्क्रीन्स दिखाई गईं हैं. इसी के साथ फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 86.53 करोड़ रुपए हो गया है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने कितने करोड़ कूटे?

वहीं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल नेट कलेक्शन 72.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. अगर एरसीज की बात करें तो बीते दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 3 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 19.95 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 106.48 करोड़ रुपए हो चुका है. कहना गलत नहीं होगा कि 4 दिनों में ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने अपनी जगह 100 करोड़ रुपए के क्लब में बना ली है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बनाया कौन सा रिकॉर्ड?

इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के रिकॉर्ड को धराशाही कर लिया है. 4 दिनों में अक्षय कुमार की ये फिल्म 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करते करते रह गई थी. वहीं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने ये कारनामा करके दिखा दिया है. कहना गलत नहीं होगा कि लोग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को खूब पसंद कर रहे हैं. यही वजह है जो वीक डेज में भी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर बज्ज बना हुआ है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…