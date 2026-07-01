Welcome To The Jungle Box Office Day 5: पांचवें दिन कछुए की चाल चली अक्षय कुमार की फिल्म, फिर तोड़ा एक और रिकॉर्ड

Welcome To The Jungle Box Office Day 5: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाए हैं. रिलीज के पांचवे दिन फिल्म ने कितने रुपए की कमाई कर डाली है.

Welcome To The Jungle Box Office

Welcome To The Jungle Box Office Day 5: 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) ने बॉक्स ऑफिस पर इस समय गर्दा उड़ा रखा है. ये फिल्म वीक डेज पर भी जमकर नोट छाप रही है.लोग लगातार अक्षय कुमार की फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. ये मल्टीस्टारर फिल्म लगातार लोगों का दिल जीत रही है. ये फैंस का प्यार ही है जो ये फिल्म लगातार नोट पर नोट छापने में लगी हुई है. यही वजह है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं. अगर बात की जाए फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के अब तक के कलेक्शन तो फिल्म ने रिलीज के पांचवे दिन 9.25 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. बीते दिन फिल्म के 10,616 शोज दिखाए गए थे. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 97.17 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 81.50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो बीते दिन फिल्म ने केवल 3.00 करोड़ रुपए कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 22.95 करोड़ रुपए हो गया है.

टूटा फिल्म 'भूत बंगला' का रिकॉर्ड

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 120.12 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. फिल्म 'भूत बंगला' ने पांच दिनों में केवल 72.75 करोड़ रुपए कमाए थे. आंकड़ों के हिसाब से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' भूत बंगला से ज्यादा नोट छाप रही है. कहना गलत न हीं होगा कि अक्षय कुमार ने अपनी ही फिल्म को पीछे छोड़ दिया है. अब फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को बनाया ही इस तरह से है कि लोग इस फिल्म को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में हैं इतने सितारे

हाल ही में दावा किया गया है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में एक नहीं 2 नहीं बल्कि 32 सितारों को जगह दी गई है. इतने सारे सितारों ने मिलकर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को बनाया है. इस लिस्ट में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, लारा दत्ता, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, अरशद वारसी, राजपाल यादव, आफताब शिवदासानी, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और दलेर मेहंदी जैसे सितारों का नाम शामिल है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…