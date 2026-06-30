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Welcome To The Jungle Collection Day 5: 'वेलकम टू द जंगल' का वीकडेज में भी चल रहा भौकाल, कमाई में हुआ इतना इजाफा

Welcome To The Jungle Box Office Collection: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' वीकडेज में भी अच्छी कमाई कर रही है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 30, 2026 11:45 PM IST
Welcome To The Jungle Collection Day 5: 'वेलकम टू द जंगल' का वीकडेज में भी चल रहा भौकाल, कमाई में हुआ इतना इजाफा

फिल्म वेलकम टू द जंगल ने पांच दिन में जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है.

Welcome To The Jungle Box Office Collection Day 5: एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर जबरदस्त कलेक्शन किया था. इसके साथ ही फिल्म ने चौथे दिन वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म वीकडेज पर धांसू कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने रिलीज के बाद पांचवे दिन अच्छी कमाई की है. आइए बताते हैं कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में आया उछाल

अक्षय कुमार समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' वीकडेज पर भी धमाल मचा रही है. फिल्म लोगों को एंटरटेन कर रही है और मेकर्स की तिजोरियां भर रही है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज के बाद पांचवे दिन 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए 81.50 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म ने सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को ज्यादा कमाई की है. अक्षय कुमार की फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. इस तरह से फिल्म पहले सप्ताह में 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो 120.12 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हो चुका है.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का 5 दिन का कलेक्शन
पेड प्रीव्यू- 3.75 करोड़ रुपये
डे 1- 15.25 करोड़ रुपये
डे 2- 20 करोड़ रुपये
डे 3- 24.75 करोड़ रुपये
डे 4- 8.50 करोड़ रुपये
डे 5- 9.25 करोड़ रुपये
फिल्म की कमाई- 81.50 करोड़ रुपये

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' नजर आ रहे कई स्टार्स

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए पहला सप्ताह तो आसानी से निकल जाएगा. लेकिन इसके बाद वाले सप्ताह यानी 3 जुलाई से बॉबी देओल, आलिया भट्ट, अनिल कपूर और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' से टक्कर लेनी होगी. फिर उसके बाद वाले सप्ताह यानी 10 जुलाई से मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल 4' भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों फिल्में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के कलेक्शन पर कितना असर डालती हैं. बताते चलें कि अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में काफी ज्यादा सितारे नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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