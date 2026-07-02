Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की फिल्म पर दिखा 'टॉक्सिक' का तगड़ा इफेक्ट? कमाई को लगा तगड़ा झटका

Welcome To The Jungle Box Office Day 6: अक्षय कुमार अब भी बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रहे हैं. उनकी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है. चलिए जानते हैं फिल्म का कलेक्शन...

Welcome To The Jungle Box Office Day 6

Welcome To The Jungle Box Office Day 6: साउथ सुपरस्टार यश बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं. जल्द ही यश अपनी फिल्म टॉक्सिक के जरिए बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेंगे. बीते दिन ही यश की फिल्म में नजर आने वाली हसीनाओं के लुक से पर्दा हटाया गया है. टॉक्सिक के टीजर की वजह से यश लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. वहीं 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है. हालांकि धीरे धीरे बाजी इस मल्टीस्टारर फिल्म के हाथ से निकल रही है. अगर बात की जाए फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के अब तक के कलेक्शन तो फिल्म ने रिलीज के छठे दिन 6.00 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. मंगलवार को ये आंकड़ा 9.25 करोड़ रुपए था. इससे एक बात तो साफ है कि लगातार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई गिर रही है.

कैसा रहा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का बीते दिन का परफॉर्मेंस?

बीते दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के 9,851 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 104.25 करोड़ रुपए हो गया है, वहीं नेट कलेक्शन 87.50 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो बीते दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने केवल 2 करोड़ रुपए कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 24.95 करोड़ रुपए हो गया है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 129.20 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने कमाई के मामले में भूत बंगला को भी पछाड़ दिया है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में क्या है खास?

वैसे तो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी में 32 सितारों को कास्ट किया गया है. इस लिस्ट में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, लारा दत्ता, आफताब शिवदासानी, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, परेश रावल, अरशद वारसी, राजपाल यादव, कीकू शारदा और दलेर मेहंदी का नाम शामिल है. हालांकि फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने 22 साल बाद एक दूसरे के साथ किसी फिल्म में काम किया है. यही वजह है जो अक्षय कुमार और रवीना टंडन लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…