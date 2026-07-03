google-preferred

Welcome To The Jungle Box Office Day 7: 'अल्फा' के आते ही हिला अक्षय कुमार का सिंहासन, कमाई की हुई दुर्गती

Welcome To The Jungle Box Office Day 7: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचा रही है. इस फिल्म को आज से आलिया भट्ट तगड़ी टक्कर देने वाली हैं.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: July 3, 2026 7:35 AM IST
Welcome To The Jungle Box Office Day 7: 'अल्फा' के आते ही हिला अक्षय कुमार का सिंहासन, कमाई की हुई दुर्गती

'अल्फा' के आते ही हिला अक्षय कुमार का सिंहासन

Welcome To The Jungle Box Office Day 7: 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) में अक्षय कुमार ने कमाल कर दिया है. एक लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आई है जो कि 32 सितारों से लैस है. यही वजह है कि लोग लगातार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को देखने सिनेमाघर जा रहे हैं. हालांकि शुक्रवार आते-आते फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की हालत खराब होने लग गई है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई गिरती चली जा रही है. रिलीज के सातवें दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 5.25 करोड़ रुपए की कमाई की है जो कि एक दिन पहले 6.00 करोड़ रुपए थी. सातवें दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के 9,917 शोज दिखाए गए. इसी के साथ फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 110.62 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का नेट कलेक्शन 92.90 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ओवरसीज कलेक्शन 1.50 करोड़ रुपए रहा, इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ओवरसीज 26.45 करोड़ रुपए हो गया है.

Welcome To The Jungle Box Office Day 7: फर्स्ट वीक में 'वेलकम टू द जंगल' ने की इतनी कमाई, कलेक्शन देख गदगद होंगे मेकर्स
Also Read

Welcome To The Jungle Box Office Day 7: फर्स्ट वीक में 'वेलकम टू द जंगल' ने की इतनी कमाई, कलेक्शन देख गदगद होंगे मेकर्स

वीकेंड पर चमकेगी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की किस्मत?

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 137.07 करोड़ रुपए हो चुका है. कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए बुरा साबित हो सकता है. आज आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शारवरी की फिल्म अल्फा रिलीज होने वाली है. अल्फा की रिलीज का असर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' पर सीधा पड़ सकता है. वैसे वीकेंड पर अक्सर फिल्मों की किस्मत चमक जाती है. हो सकता है कि वीकेंड पर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर भी चार चांद लग जाए.

Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की फिल्म पर दिखा 'टॉक्सिक' का तगड़ा इफेक्ट? कमाई को लगा तगड़ा झटका
Also Read

Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की फिल्म पर दिखा 'टॉक्सिक' का तगड़ा इफेक्ट? कमाई को लगा तगड़ा झटका

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को किसने दी पटखनी

आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को इस समय एक और फिल्म कड़ी टक्कर दे रही है. यहां हम बात कर रहे हैं शाहिद कपूर, कृति सेनॉन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 के बारे में जो कि 2 हफ्ते बाद भी मजबूती से बॉक्स ऑफिस पर खड़ी हुई है. लोग अब भी कॉकटेल 2 को फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से ज्यादा भाव दे रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉकटेल 2 की वजह से भी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर बुरा असर पड़ा है. आपको बता दें कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के अलावा दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, लारा दत्ता, आफताब शिवदासानी, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े जैसे तमाम सितारे नजर आ रहे हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

तीसरी बार घोड़ी चढ़ने से पहले जमाने के सामने आए Aamir Khan, जमाने के सामने कह दी इतनी बड़ी बात

Next Story

तीसरी बार घोड़ी चढ़ने से पहले जमाने के सामने आए Aamir Khan, जमाने के सामने कह दी इतनी बड़ी बात