'अल्फा' के आते ही हिला अक्षय कुमार का सिंहासन

Welcome To The Jungle Box Office Day 7: 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) में अक्षय कुमार ने कमाल कर दिया है. एक लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आई है जो कि 32 सितारों से लैस है. यही वजह है कि लोग लगातार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को देखने सिनेमाघर जा रहे हैं. हालांकि शुक्रवार आते-आते फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की हालत खराब होने लग गई है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई गिरती चली जा रही है. रिलीज के सातवें दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 5.25 करोड़ रुपए की कमाई की है जो कि एक दिन पहले 6.00 करोड़ रुपए थी. सातवें दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के 9,917 शोज दिखाए गए. इसी के साथ फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 110.62 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का नेट कलेक्शन 92.90 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ओवरसीज कलेक्शन 1.50 करोड़ रुपए रहा, इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ओवरसीज 26.45 करोड़ रुपए हो गया है.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 137.07 करोड़ रुपए हो चुका है. कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए बुरा साबित हो सकता है. आज आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शारवरी की फिल्म अल्फा रिलीज होने वाली है. अल्फा की रिलीज का असर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' पर सीधा पड़ सकता है. वैसे वीकेंड पर अक्सर फिल्मों की किस्मत चमक जाती है. हो सकता है कि वीकेंड पर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर भी चार चांद लग जाए.
आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को इस समय एक और फिल्म कड़ी टक्कर दे रही है. यहां हम बात कर रहे हैं शाहिद कपूर, कृति सेनॉन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 के बारे में जो कि 2 हफ्ते बाद भी मजबूती से बॉक्स ऑफिस पर खड़ी हुई है. लोग अब भी कॉकटेल 2 को फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से ज्यादा भाव दे रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉकटेल 2 की वजह से भी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर बुरा असर पड़ा है. आपको बता दें कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के अलावा दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, लारा दत्ता, आफताब शिवदासानी, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े जैसे तमाम सितारे नजर आ रहे हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…