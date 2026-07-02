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Welcome To The Jungle Box Office Day 7: फर्स्ट वीक में 'वेलकम टू द जंगल' ने की इतनी कमाई, कलेक्शन देख गदगद होंगे मेकर्स

Welcome To The Jungle First Week Collection: डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला सप्ताह पूरा कर लिया है. आइए बताते हैं कि फिल्म ने कितने रुपये की कमाई कर ली है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 2, 2026 10:45 PM IST
Welcome To The Jungle Box Office Day 7: फर्स्ट वीक में 'वेलकम टू द जंगल' ने की इतनी कमाई, कलेक्शन देख गदगद होंगे मेकर्स

'वेलकम टू द जंगल' का फर्स्ट वीक का इतना कलेक्शन हो गया है.

Welcome To The Jungle Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) बीते एक सप्ताह से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है. फिल्म के पहले सप्ताह से कलेक्शन से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की इस फिल्म से जबरदस्त एंटरटेनमेंट का डोज मिल रहा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को देखने वालों दर्शकों का कहना है कि सिनेमाघरों में पहुंचने के बाद पहले सीन के लेकर आखिरी सीन तक हंसी नही रुकती है. आइए बताते हैं कि अक्षय कुमार की इस फिल्म ने फर्स्ट वीक पर कितना कलेक्शन किया है.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने कर लिया इतना वर्ल्डवाइड कलेक्शन

अक्षय कुमार समेत की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला सप्ताह पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने पूरे सप्ताह जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है और इसकी कमाई 100 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के बाद सातवें दिन अच्छा कलेक्शन किया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म ने गुरुवार यानी सातवें दिन 5.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके साथ ही फिल्म का कलेक्शन 92.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की दुनियाभर की कमाई की बात करें तो 137.07 करोड़ रुपये का कलेक्शन हो गया है.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' एक सप्ताह का कलेक्शन
पेड प्रीव्यू- 3.75 करोड़ रुपये
डे 1- 15.25 करोड़ रुपये
डे 2- 20 करोड़ रुपये
डे 3- 24.75 करोड़ रुपये
डे 4- 8.50 करोड़ रुपये
डे 5- 9.25 करोड़ रुपये
डे 6- 6.15 करोड़ रुपये
डे 7- 5.25 करोड़ रुपये
फिल्म की कमाई- 92.90 करोड़ रुपये

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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