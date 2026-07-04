Welcome To The Jungle Box Office: 'अल्फा' की आंधी में उड़ी अक्षय कुमार की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने दी हुकूमत!

Welcome To The Jungle Box Office Day 8: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी हालत में अपनी सत्ता हाथ से नहीं जाने देंगे. कई फ्लॉप देने के बाद अक्षय कुमार ने भूत बंगला के जरिए वापसी की थी. अब अक्षय कुमार अपनी मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) ने बवाल मचा रखा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लगातार बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. ढ़ेर सारे सितारे होने की वजह से लोग भी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. हालांकि शुक्रवार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए खास नहीं रहा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई शुक्रवार को बुरी तरह गिर गई. sacnilk.com की एक रिपोर्ट की मानें तो बीते दिन फिल्म ने 4.50 करोड़ रुपए कमाए हैं. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बीते दिन 7,557 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ग्रॉस कलेक्शन 116.27 करोड़ रुपए हो गया है.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का नेट कलेक्शन 97.65 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. बीते दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ओवरसीज कलेक्शन केवल एक करोड़ रुपए ही रहा. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 27.45 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 143.72 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को अल्फा की नजर लग गई है. आलिया भट्ट और बॉबी देओल की फिल्म के रिलीज होते ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई औंधे मुंह जा गिरी है.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का भले ही शुक्रवार खराब गया हो, लेकिन वीकेंड इस बार खास हो सकता है. अब ये तो हर कोई जानता है कि अल्फा को लोग खास पसंद नहीं कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के पास वापसी का एक मौका है. अगर अल्फा का हाल ऐसा ही रहा तो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वीकेंड पर कलेक्शन बढ़ सकता है. वैसे भी वीकेंड पर अक्सर फिल्मों की कमाई में उछाल देखने को मिलता है.
आपको बता दें कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में एक साथ बहुत सितारे नजर आए हैं. इस लिस्ट में अक्षय कुमार से लेकर सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल का नाम शामिल है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…