Welcome To The Jungle Box Office Day 9: 100 करोड़ी हुई 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' के आगे डटी है फिल्म

Welcome To The Jungle Box Office Collection: अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर पैर जमा दिए हैं. इस फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

'अल्फा' के आगे 'वेलकम टू द जंगल' डटी है.

Welcome To The Jungle Box Office Collection : अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) बीत 9 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म के सामने आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म 'अल्फा' आई लेकिन कुछ खास फर्क नहीं डाल पाई है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 9 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कि फल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को टक्कर नहीं दे पाई फिल्म 'अल्फा'

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' जब 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े. दरअसल, फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ था. इसके बाद फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला. इसका नतीजा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में देखने को मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के बाद 9वें दिन 7.35 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म की कमाई 100 करोड़ रुपये पार हो गई है. फिल्म ने अब तक 105 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं, आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म 'अल्फा' की कमाई पर नजर डालें तो 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये तो दूसरे दिन 11.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह से फिल्म ने दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 20.50 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. इससे पता चल रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' पर फिल्म 'अल्फा' कुछ ज्यादा असर नहीं डाल पाई है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का अब तक का कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 3.75 करोड़ रुपये

डे 1- 15.25 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 24.75 करोड़ रुपये

डे 4- 8.50 करोड़ रुपये

डे 5- 9.25 करोड़ रुपये

डे 6- 6.15 करोड़ रुपये

डे 7- 5.50 करोड़ रुपये

डे 8- 4.50 करोड़ रुपये

डे 9- 7.35 करोड़ रुपये

फिल्म की कमाई- 105 करोड़ रुपये

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में ये सितारे कर रहे हैं मनोरंजन

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नाडिंस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, सुनील शेट्टी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी, जैकी श्रॉफ, अरसद वारसी समेत 20 ज्यादा सितारे मनोरंजन कर रहे हैं. डायरेक्टर अहमद खान ने जबरदस्त फिल्म बनाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.