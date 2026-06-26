Welcome 3 Box Office Prediction: ओपनिंग डे पर 'वेलकम 3' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड? एडवांस बुकिंग का आंकड़ा देख उड़ जाएंगे होश!

Welcome 3 Box Office Prediction: अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. 30 बड़े सितारों से सजी इस कॉमेडी फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त रही है.

'वेलकम 3' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड?

Welcome 3 Box Office Prediction: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार एक बार फिर दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट करने के लिए थिएटर्स में लौट आए हैं. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आज रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक पर भारी क्रेज देखा जा रहा है. इस बार अक्षय अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बॉलीवुड के 30 नामी-गिरामी सितारे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. मेकर्स ने फिल्म की एडवांस बुकिंग 23 जून से ही ओपन कर दी थी, और जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, उन्हें देखकर थिएटर्स मालिकों के चेहरे खिल गए हैं.ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

एडवांस बुकिंग में उड़ाया गर्दा

सैकनिल्क की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज से ठीक एक रात पहले 25 जून की रात तक 'वेलकम टू द जंगल' के ताबड़तोड़ 83 हजार 385 टिकट एडवांस में बिक चुके थे. इसी से फिल्म की झोली में 2.07 करोड़ रुपये आ गिरे. वहीं, अगर ब्लॉक सीट्स को भी जोड़ लिया जाए, तो यह आंकड़ा सीधे 5.03 करोड़ रुपये तक जा पहुंचता है. एडवांस बुकिंग की यह रफ्तार साफ इशारा कर रही है कि जनता इस फिल्म को देखने के लिए कितनी बेताब है.

पहले दिन कितने नोट छापेगी 'वेलकम 3'?

अब हर किसी के जेहन में यही सवाल है कि फिल्म ओपनिंग डे पर कितना बिजनेस करेगी? बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेड पंडितों का अनुमान है कि 'वेलकम टू द जंगल' अपने पहले दिन 18 से 20 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग ले सकती है. इतना ही नहीं, मेकर्स ने 25 जून के शाम को फिल्म के कुछ पेड प्रीव्यू शोज भी रखे थे. अगर इन शोज को देखने वाली जनता ने फिल्म को हरी झंडी दे दी, यानी 'वर्ड ऑफ माउथ' पॉजिटिव रहा, तो पहले दिन का कलेक्शन आसानी से 22 करोड़ रुपये के पार जा सकता है.

'कॉकटेल 2' से है सीधी टक्कर

'वेलकम 3' के लिए बॉक्स ऑफिस पर राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली है. थिएटर्स में पहले से ही शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' अपना पैर जमाए बैठी है. पिछले हफ्ते 19 जून रिलीज हुई 'कॉकटेल 2' ने महज 6 दिनों के भीतर दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कूट लिए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.