Welcome To The Jungle Collection Day 2: 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में आया उछाल, दूसरे दिन इतने करोड़ रुपये पहुंचा कलेक्शन

Welcome To The Jungle Box Office: बॉलीवुड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में कई सितारे नजर आ रहे हैं और फिल्म लोगों का जबरदस्त मनोरंजन कर रही है. आइए बताते हैं कि इस फिल्म की दो दिन में कितनी कमाई हो गई है.

फिल्म वेलकम टू द जंगल ने दूसरे दिन जबरदस्त कमाई की है.

Welcome To The Jungle Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) लोगों को जमकर गुदगुदा रही है. फिल्म बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में पहुंची है और दो दिनों में बंपर कलेक्शन किया है. इससे पता चल रहा है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लीड एक्टर अक्षय कुमार के साथ 20 ज्यादा सितारे ने लोगों को हंसाने की जिम्मेदारी ली है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही कहा जा रहा था कि ये हंसाकर लोटपोट करने वाली है और ये उम्मीद बिल्कुल सही निकली है. आइए बताते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने दो दिन में कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' है एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज

अहमद खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी से इसका बज बना था. फिर जैसे-जैसे इसमें काम करने वाले सितारों के नाम सामने आए तो लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता चला गया. अब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है तो लोग सिनेमाघरों उमड़ रहे हैं. फिल्म का कलेक्शन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज लेकर आई है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार समेत तमाम सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 17.27 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15.25 करोड़ रुपये जोड़े थे. फिल्म के पेड प्रीव्यू के साथ दोनों दिन की कमाई की बात करें तो 36.27 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' दूसरी मूवीज पर पड़ी भारी

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से पहले रिलीज हुई 'वेलकम' फ्रेंचाइजी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया. इस फ्रेंचाइजी फिल्म से भी लोगों को उसी एंटरटेनमेंट की उम्मीद थी, जिस पर फिल्म खरी उतरी है. अहमद खान ने इतने बड़े सितारों को एक साथ लाकर बहुत बेहतरीन काम किया है. फिल्म देखने के बाद लोग जब थिएटर के बाहर निकल रहे हैं तो बता रहे हैं कि फुल पैसा वसूल मूवी है. बच्चों से लेकर बुजुर्ग इस फिल्म से एंटरटेन हो रहे हैं. इसका नतीजा है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में लगी मूवीज पर भारी पड़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.