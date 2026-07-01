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Welcome To The Jungle Collection Day 6: छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 'वेलकम टू द जंगल' का मंगल, रात 9 बजे तक हुई इतनी कमाई

Welcome To The Jungle Collection Day 6: अक्षय कुमार स्टारर मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. अब छठे दिन भी फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से आगे बढ़ रही है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 1, 2026 9:04 PM IST
Welcome To The Jungle Collection Day 6: छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 'वेलकम टू द जंगल' का मंगल, रात 9 बजे तक हुई इतनी कमाई

'वेलकम टू द जंगल' का मंगल

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है. अहमद खान के निर्देशन में बनी यह एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन पकड़ बनाए हुए है. रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को डिस्काउंटेड ट्यूजडे का फायदा उठाते हुए फिल्म की कमाई में एक बार फिर उछाल देखा गया था. आइए जानते हैं कि बुधवार को अपने छठे दिन यह फिल्म कैसा प्रदर्शन कर रही है और अब तक इसका कुल बिजनेस कितना हो चुका है.

85 करोड़ के पार पहुंची घरेलू कमाई

'वेलकम टू द जंगल' ने अपने शुरुआती 5 दिनों के वीकेंड और वर्किंग डेज में बॉक्स ऑफिस पर बेहद मजबूत पकड़ दिखाई है. मंगलवार की शानदार कमाई की बदौलत फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 81.50 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन कर लिया था.

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पेड प्रिव्यूज: 3.75 करोड़ रुपये
पहला दिन: 15.25 करोड़ रुपये
दूसरा दिन: 20.00 करोड़ रुपये
तीसरा दिन: 24.75 करोड़ रुपये
चौथा दिन: 8.50 करोड़ रुपये
पांचवां दिन: 9.25 करोड़ रुपये

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छठे दिन की कमाई और ऑक्यूपेंसी

बुधवार को अपने छठे दिन भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने बुधवार रात 9 बजे तक भारतीय बाजार से 3.66 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वर्किंग डे होने के बावजूद सिनेमाघरों में दोपहर तक इसकी ऑक्यूपेंसी 14% के आसपास दर्ज की गई है, जो शाम और रात के शो में बढ़ने की उम्मीद है. इस फिल्म की 6 दिनों की कुल भारतीय कमाई अब 85.16 करोड़ रुपये हो चुकी है.

वर्ल्डवाइड हुई इतनी कमाई

ग्लोबल मार्केट यानी विदेशों में भी इस फ्रेंचाइजी को काफी पसंद किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पांचवें दिन तक फिल्म ने विदेशी बाजारों ओवरसीज से कुल 22.95 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. अगर भारत के ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज कमाई को मिला दिया जाए, तो 'वेलकम टू द जंगल' ने महज 5 दिनों के भीतर दुनिया भर में 120.12 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

30 से ज्यादा कलाकार

आपको बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' साल 2007 में आई सुपरहिट फिल्म 'वेलकम' की तीसरा पार्ट है. फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी भारी-भरकम स्टार कास्ट है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी और लारा दत्ता सहित बॉलीवुड के 30 से ज्यादा नामचीन कलाकार एक साथ स्क्रीन पर कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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