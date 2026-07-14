Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office: धमाल 4 के आगे हुआ अक्षय कुमार और आलिया भट्ट की फिल्म का सूपड़ा साफ, बॉक्स ऑफिस पर मचा कोहराम

Welcome To The Jungle VS Alpha Box office: धमाल 4 रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस के रुख बदले बदले नजर आ रहे हैं. इस फिल्म की रिलीज के बाद से ही अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' और 'अल्फा' की कमाई की हालत खराब हो गई है.

Welcome To The Jungle VS Alpha Box office

Welcome to the Jungle VS Alpha Box Office: अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 ने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. धमाल 4 अकेले ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) और अल्फा (Alpha) को टक्कर दे रही है. यही वजह है जो चंद दिनों में ही अल्फा और फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' दोनों की ही कमाई में भारी गिरावट देखनेको मिली है. जहां एक तरफ अल्फा ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है. वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर जद्दोजहद कर रही है. अगर बात की जाए अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में तो रिलीज के 18वें दिन इस फिल्म ने भी अपना दमखम दिखाया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बीते दिन केवल 55 लाख रुपए का बिजनेस किया है. कल फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के केवल 1,917 शोज दिखाए गए थे. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ग्रॉस कलेक्शन 154.63 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 130.10 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

कितना था 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

बीते दिन 'वेलकम टू द जंगल' ने ओवरसीज कलेक्शन के नाम पर 25 लाख रुपए जमा किए. अब 'वेलकम टू द जंगल' का ओवरसीज कलेक्शन 32.85 करोड़ रुपए हो गया है. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 187.48 करोड़ रुपए हो गया है. 'वेलकम टू द जंगल' के पीछे-पीछे अल्फा भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है. आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शारवरी की फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन चिल्लर बटोरी है.

कितनी रही अल्फा की कमाई?

अल्फा की 11वें दिन की कमाई केवल 75 लाख रुपए रह गई है. इसी के साथ फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 64.79 करोड़ रुपए रह गया है. वहीं अल्फा का नेट कलेक्शन 54.35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. बीते दिन फिल्म अल्फा के 2,290 शोज दिखाए गए थे और फिल्म की ऑक्यूपेंसी 10 प्रतिशत दर्ज की गई है. कहना गलत नहीं होगा कि अल्फा के आगे तो वेलकम टू द जंगल के हालत पस्त हो गए हैं. अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अल्फा और वेलकम टू द जंगल मिड वीक में क्या गुल खिलाने वाली हैं. वैसे भी धमाल 4 इस समय जोरशोर के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. कहानी न होने के बाद भी लोग धमाल 4 को पसंद कर रहे हैं. फिल्म की कॉमेडी ने लोगों का दिल जीत लिया है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…