Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार के आगे आलिया भट्ट ने तोड़ा दम, कमाई का हुआ बुरा हाल

Welcome To The Jungle VS Alpha Box office: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' और आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन फिल्म 'अल्फा' ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. चलिए जानते हैं कि दोनों फिल्मों में से कौन कमाई के मामले में आगे निकल गई है.

Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office

Welcome To The Jungle VS Alpha Box office: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' और आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन फिल्म 'अल्फा' ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. चलिए जानते हैं कि दोनों फिल्मों में से कौन कमाई के मामले में आगे निकल गई है.