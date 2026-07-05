Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह भिड़ी अक्षय कुमार और बॉबी दओल की फिल्म, जानिए किसने बटोरे नोट

Welcome to the Jungle VS Alpha Box Office : बॉक्स ऑफिस पर इस समय 2 बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिल रहा है. यहां हम बात कर रहे हैं अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) और अल्फा (Alpha) की, जो कि कुछ समय पहले ही रिलीज हुई है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं. इतने दिनों में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 100 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. लोगों को फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' काफी पसंद आ रही है. अगर बात की जाए अब तक की कमाई की तो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने नौंवें दिन 7.35 करोड़ रुपये कूट डाले हैं. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट की मानें तो बीते दिन फिल्म के 5,792 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म का टोटल ग्रॉस 125.02 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का नेट कलेक्शन 105.00 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. नौवें दिन फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपए ओवरसीज कलेक्शन जमा किया है. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 29.95 करोड़ रुपए हो गया है.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 154.97 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म अल्फा तो बॉक्स ऑफिस पर आते ही हाल खराब हो गया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के आगे तो आलिया भट्ट ठीक से 2 दिन भी नहीं टिक पाईं. बॉबी देओल, शारवरी और आलिया भट्ट की इस फिल्म को लोगों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है. लोग मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं कि वो फिल्म में एक पाकिस्तानी को हीरो कैसे दिखा सकते हैं. यही वजह है कि ये फिल्म लोगों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पा रही है.
आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा ने रिलीज के दूसरे दिन 11.25 करोड़ रुपए की कमाई की है. बीते दिन फिल्म के 6,882 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 24.60 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 20.50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. दूसरे दिन अल्फा का ओवरसीज कलेक्शन 7.00 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है. इसी के साथ अल्फा का ओवरसीज कलेक्शन 13.00 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म अल्फा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 37.60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. कहना गलत नहीं होगा कि वीकेंड फिल्म अल्फा के लिए ठीक जा रहा है. वरना शुक्रवार को तो फिल्म अल्फा की कमाई 9 करोड़ रुपए पर ही आकर अटक गई थी. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…