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Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office: 17वें दिन अक्षय कुमार पर चढ़ी साढ़ेसाती, आलिया भट्ट की बजी बैंड

Welcome To The Jungle VS Alpha Box office: धमाल 4 रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा हुआ है. इस फिल्म ने आते ही अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' और 'अल्फा' की कमाई में सेंध लगानी शुरू कर दी है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 12, 2026 8:11 AM IST
Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office: 17वें दिन अक्षय कुमार पर चढ़ी साढ़ेसाती, आलिया भट्ट की बजी बैंड

Welcome To The Jungle VS Alpha Box office

Welcome to the Jungle VS Alpha Box Office: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) और अल्फा (Alpha) इस समय फिल्म 'धमाल 4' का सामना कर रही है. फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज के बाद से ही ये दोनों फिल्में स्ट्रगल कर रही हैं. यही वजह है कि अल्फा और फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' दोनों की ही कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' अब भी बॉक्स ऑफिस पर आंख दिखा रही है. ये फिल्म पीछे हटने के लिए राजी नहीं है. अगर कमाई की बात की जाए तो 17वें दिन इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 183.92 करोड़ रुपए कमाए हैं, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का इंडियन ग्रॉस 151.72 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं वेलकम टू द जंगल ने ओवरसीज कलेक्शन के नाम पर 32.20 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. 'वेलकम टू द जंगल' का ग्रॉस कलेक्शन 127.65 करोड़ रुपए हो चुका है. बीते दिन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के 126,061 शोज दिखाए गए हैं. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' धमाल 4 के आगे हारने को तैयार नहीं है. हालांकि अल्फा का ऐसा हाल नहीं है.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की होने वाली है चांदी?

इतिहास गवाह है कि वीकेंड पर लगभग हर फिल्म की कमाई बढ़ जाती है. लोग इस फिल्म को वीकेंड पर देखना पसंद करते हैं. माना जा रहा है कि रविवार को 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में भी उछाल आ सकता है. अगर बात की अल्फा की तो आलिया भट्ट की फिल्म ने भी रविवार को अच्छी कमाई की है. नवें दिन अल्फा के कलेक्शन में तेजी देखने को मिल रही है. अल्फा की कमाई में बीते दिन 30 प्रतिशत की कमाई देखने को मिली है. इस फिल्म ने 2.25 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. इसी के साथ अल्फा ने 61.21 करोड़ रुपए वर्ल्डवाइड जुटा लिए हैं.

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अल्फा को नजरअंदाज कर रहे हैं लोग?

आलिया भट्ट, शारवरी और बॉबी देओल की फिल्म अल्फा को लेकर लगातार निगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं. लोगों को फिल्म में आलिया भट्ट का काम पसंद नहीं आया. यही वजह है कि इसका असर फिल्म की कमाई पर पड़ा. यशराज फिल्म्स की इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में ऋतिक रोशन के होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है. वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कॉमेडी सबको रास आ रही है. यही वजह है जो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' तेजी से 200 करोड़ के क्लब की तरफ बढ़ रही है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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