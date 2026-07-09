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Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office: 'धमाल 4' की रिलीज से पहले अक्षय कुमार की हुई बल्ले-बल्ले, 'अल्फा' का हुआ सूपड़ा साफ

Welcome To The Jungle VS Alpha Box office: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने इस समय आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' की हालत खराब कर रखी है. चलिए जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 9, 2026 7:07 AM IST
Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office: 'धमाल 4' की रिलीज से पहले अक्षय कुमार की हुई बल्ले-बल्ले, 'अल्फा' का हुआ सूपड़ा साफ

'धमाल 4' की रिलीज से पहले अक्षय कुमार की हुई बल्ले-बल्ले

Welcome to the Jungle VS Alpha Box Office : बॉक्स ऑफिस अल्फा (Alpha) को आए एक हफ्ते का समय भी नहीं हुआ है. इतने कम समय में ही आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शारवरी की फिल्म अल्फा की बैंड बज गई है. वहीं दूसरी तरफ अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाए हुए है. फिल्म को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. ये अक्षय कुमार की कॉमेडी का नतीजा है जो लोग लगातार सिनेमाघरों की तरफ खींचे चले जा रहे हैं. अगर बात की जाए फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की तो इसे रिलीज हुए 13 दिनों का समय हो चुका है. 13 दिनों में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने 2.35 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. बीते दिन फिल्म के 6,372 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 146.10 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 122.90 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

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200 करोड़ रुपए के करीब पहुंची फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'

'वेलकम टू द जंगल' का बीते दिन का ओवरसीज कलेक्शन 50 लाख रुपए रहा. इसी के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 31.45 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 177.55 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, कहना गलत नहीं होगा कि अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का यही हाल रहा तो जल्द ही ये फिल्म 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी.

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वेलकम टू द जंगल के आगे बिखरी अल्फा

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को इस समय आलिया भट्ट की फिल्म कड़ी टक्कर दे रही है. आलिया भट्ट की ये फिल्म एक हफ्ते में ही ढ़ेर हो चुकी है. फिल्म अल्फा ने रिलीज के छठे दिन 2.85 करोड़ रुपए का कारोबार कर डाला है. अल्फा के कल 7,321 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म अल्फा का ग्रॉस कलेक्शन 53.59 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 44.95 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म अल्फा ने बीते दिन 1.50 करोड़ रुपए ओवरसीज कमाई की है. इसके अलावा फिल्म अल्फा का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 21.30 करोड़ रुपए हो गया है. अगर बात की जाए वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो फिल्म अल्फा ने 6 दिनों में केवल 74.89 करोड़ रुपए ही छापे हैं. कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो 100 करोड़ पार करने में ही फिल्म अल्फा के दम निकल जाएंगे. वैसे भी लोग फिल्म अल्फा की कुछ खास तारीफ नहीं कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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