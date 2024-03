Yodha Box Office Collection: सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' बीते शुक्रवार यानी 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म 'योद्धा' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसे बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म 'योद्धा' के पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। बताते चलें कि फिल्म 'योद्धा' का बॉक्स ऑफिस पर अदा शर्मा की फिल्म 'बस्तर द नक्सल स्टोरी' के साथ क्लैश हुआ है। आइए जानते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है। Also Read - Shaitaan-Yodha Box Office Early Estimates: 'शैतान' के आगे निकला 'योद्धा' का दम, कुल इतने करोड़ लगे हाथ

सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इस फिल्म को पहले दिन ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' पहले दिन सिर्फ 4.25 करोड़ रुपये कमाने में ही कामयाब रही है। अगर देखा जाए तो फिल्म ने काफी धीरे शुरुआत की है। अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म शनिवार और रविवार को कितना कलेक्शन करती है। वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' के लिए मेकर्स ने वीकेंड के लिए एक टिकट पर एक टिकट फ्री का ऑफर निकाला है। Also Read - Yodha Screening: 'योद्धा' स्क्रीनिंग पर पापा को संभालते दिखे सिद्धार्थ मल्होत्रा, वीडियो देख लोग बोले, 'बेटा हो तो ऐसा'

After an unenergetic start in morning and noon shows, #Yodha saw an increase in footfalls towards evening… Urban centres lead, while mass pockets - despite excellent action - remain ordinary / low… Fri ₹ 4.25 cr. #India biz. #Boxoffice

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 16, 2024