Yodha Second Day Collection: बॉलीवुड स्टार्स सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो दिन हो चुके हैं। फिल्म ने पहले दिन धीमी शुरुआत की थी। हालांकि, फिल्म 'योद्धा' को दूसरे दिन की कमाई में उछाल आया है। इस तरह से फिल्म ने दो दिनों में 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। गौरतलब है कि मेकर्स ने वीकेंड पर फिल्म 'योद्धा' के लिए एक टिकट पर एक टिकट फ्री का ऑफर निकाला था। फिल्म को इसका भी फायदा मिला है। आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' ने अब तक कुल कितनी कमाई कर ली है। Also Read - Yodha Box Office Early Estimates Day 2: दूसरे दिन उछली 'योद्धा' की कमाई, सिद्धार्थ मल्होत्रा की लगी लॉटरी

सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने पहले दिन जहां 4.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे दिन 6.01 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह से फिल्म की कमाई में उछाल आया है। फिल्म ने दो दिनों में 10.26 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म 'योद्धा' का कलेक्शन रविवार को बढ़ने वाला है। दरअसल, छुट्टी होने के साथ ही एक टिकट पर एक टिकट के फ्री के ऑफर का फिल्म को फायदा मिलने वाला है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' के लिए मेकर्स ने शनिवार और रविवार को एक टिकट पर एक टिकट फ्री का ऑफर निकाला था। Also Read - सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप-10 ओपनिंग मूवीज में 'योद्धा' को मिली 9वीं पोजीशन, लिस्ट में नंबर 1 पर है ये फिल्म

The #Buy1Get1 free ticket offer - applicable on Sat + Sun - has strengthened its position, translating into footfalls… #Yodha gathers momentum on Day 2, as biz grows by 41.41%… Fri 4.25 cr, Sat 6.01 cr. Total: ₹ 10.26 cr. #India biz. #Boxoffice

