Yodha First Weekend Collection: सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है। इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड पर अच्छी कमाई कर ली है। फिल्म 'योद्धा' को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला है। फिल्म की पहले दिन शुरुआत जरूर धीमी रही लेकिन अगले दो दिन की कमाई में अच्छा उछाल आया है। फिल्म 'योद्धा' को वीकेंड पर एक टिकट पर एक टिकट फ्री के ऑफर का भी फायदा मिला है। आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' ने फर्स्ट वीकेंड पर कितना कलेक्शन कर लिया है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' ने फर्स्ट वीकेंड पर बंपर कमाई की है। फिल्म के शुक्रवार की कमाई के आंकड़ों के बाद शनिवार और रविवार के कलेक्शन में इजाफा हुआ है। फिल्म 'योद्धा' के तीन दिन के कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को 4.25 करोड़ रुपये, शनिवार को 6.01 करोड़ रुपये और रविवार को 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस तरह से सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म 'योद्धा' ने फर्स्ट वीकेंड 17.51 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

#Yodha is strictly okay in its opening weekend, aided by #Buy1Get1 free ticket offer… Ideally, Sat - Sun biz should’ve been better, but the not-too-strong performance in mass pockets has curtailed its growth… All eyes on the crucial Mon biz.

