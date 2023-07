Zara Hatke Zara Bachke Box Office Collection 31 Day: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kauhsal) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की लीड रोल वाली फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' (Zara Hatke Zara Bachke) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। जहां फिल्म बॉलीवुड की कई फिल्में कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर उतर जा रही है, तो वहीं 'जरा हटके जरा बचके' अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कायम है। फिल्म को रिलीज हुए 5 हफ्ते हो गए है, लेकिन अब भी कमाई के आंकड़े सामने आने भी हैरानी की बात है। फिल्म ने 5वें हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। तो चलिए जानते है फिल्म ने 5वें हफ्ते कितनी कमाई की है। Also Read - ZHZB Box office Collection Day 24: 'जरा हटके जरा बचके' ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़ाई स्पीड, फिल्म ने कर ली इतनी कमाई

सारा अली खान और विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर देखने के बाद लोग काफी हैरान नजर आ रहे हैं। जहां 'आदिपुरुष' जैसी फिल्म बड़े पर्दे से गायब ही हो गई है, तो वहीं 40 करोड़ में बनी 'जरा हटके जरा बचके' अभी तक बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही हैं। फिल्म को रिलीज हुए 5 हफ्ते हो गए है। जिसके बाद कमाई के नए आंकड़े सामने आ गए। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार सारा अली खान और विक्की कौशल की फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' ने 31वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 90 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 84.66 करोड़ रुपये कमा चुकी है। फिल्म कमाई के ये आंकड़े देखने के बाद मेकर्स के साथ-साथ फैंस भी काफी खुश दिखाई दिए। Also Read - ZHZB Box Office Day 22 Collection: 'आदिपुरुष' की आंधी से बच गई विक्की-सारा की फिल्म, 75 करोड़ के करीब पहुंची

#ZaraHatkeZaraBachkestays super-strong, despite a plethora of new releases and multiple films in the marketplace… [Week 5] Fri 51 lacs, Sat 72 lacs, Sun 90 lacs. Total: ₹ 84.66 cr. #India biz.#ZaraHatkeZaraBachke biz at a glance…

⭐️ Week 1: ₹ 37.35 cr

⭐️ Week 2: ₹ 25.65 cr… pic.twitter.com/u3I1IqH4lo

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 3, 2023