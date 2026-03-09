दहशत में Rihanna, 10 राउंड फायरिंग से थर्राया बेवर्ली हिल्स आलीशान बंगला; बाल-बाल बचीं पॉप स्टार...

Rihanna: हॉलीवुड पॉप स्टार रिहाना का बेवर्ली हिल्स बंगला आधी रात को उस वक्त दहल उठा जब उसपर ताबड़तोड़ 10 राउंड गोलियां बरसाई गई. इस मामले में एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया है.

Rihanna House Firing: हॉलीवुड की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना (Rihanna) का घर 8 मार्च 2026, रविवार की दोपहर उस वक्त दहल उठा जब उनके बेवर्ली हिल्स वाले घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग (Rihanna House Firing) की गई. पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, सिंगर के घर के बाहर 10 राउंड फायरिंग की गई है. गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया और एक गोली तो सीधे बंगले की दीवार को चीरते हुए अंदर जा घुसी. फिलहाल इस घटना में किसी के भी जख्मी होने की खबर नहीं है. वहीं इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया है.

हमले के वक्त कहां थीं Rihanna?

पॉप स्टार रिहाना (Pop Star Rihanna) के घर पर हुई फायरिंग की घटना की पुष्टि करते हुए लॉस एंजिल्स पुलिस ने बताया कि, रविवार दोपहर करीब 1:21 बजे इस शूटिंग की खबर मिली, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 साल की एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया है. फैंस के लिए सबसे हैरानी और डरावनी बात ये है कि, जब यह हमला हुआ तब रिहाना घर के अंदर ही मौजूद थीं.

कैसे हुआ Rihanna के घर पर हमला?

पुलिस के मुताबिक, रिहाना के घर पर हमला करने वाली महिला अपनी गाड़ी के अंदर बैठी थी और वहीं से उसने सिंगर के घर की तरफ एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाई. वहीं, इस मामले में पुलिस सार्जेंट जोनाथन डी वेरा ने बताया कि, गनीमत ये रही कि, किसी को चोट नहीं आई, रोडियो डिस्पैच के मुताबिक, घर के गेट के सामने खड़ी एक कार से करीब 10 राउंड फायरिंग की गई थी.

कैसे पकड़ी गई हमलावर महिला?

जानकारी के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला अपनी व्हाइट टेस्ला कार से साउथ कोल्डवॉटर कैन्यन ड्राइव की तरफ भाग निकली. पुलिस ने रेडियो पर हुलिया बताते हुए उसका पीछा किया और महज 30 मिनट के अंदर पुलिस ने हमलावर महिला को शर्मन ओक्स के एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग से घर दबोचा.

View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Rihanna के इस बंगले में कौन-कौन रहता है?

आपको बता दें कि, रिहाना के जिस आलीशान कोलोनियल स्टाइल बंगले पर हमला किया गया है, उसमें सिंगर अपने पार्टनर और रैपर ASAP रॉकी के साथ रहती हैं. साथ ही सिंगर के तीन छोटे बच्चे हैं, दो बेटे (आरजेडए और रायट) और एक 5 महीने की नन्ही बेटी (रॉकी) भी है. फिलहाल ये साफ नहीं है कि फायरिंग के वक्त रिहाना के अलावा परिवार का कोई और सदस्य भी घर में था या नहीं, लेकिन राहत की बात यही है कि, अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more