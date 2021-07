Alia Bhatt करेंगी हॉलीवुड में काम, टैलेंट कम्पनी WME संग मिलाया हाथ

Alia Bhatt wants to join Hollywood: बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने बहुत कम उम्र में नम्बर 1 की गद्दी पर कब्जा जमा लिया है। आलिया भट्ट ने डियर जिंदगी, गल बॉय और 2 स्टेट्स और हाईवे जैसी फिल्मों के दम पर दर्शकों को दीवाना बन दिया है। बॉलीवुड में धमाका करने के बाद आलिया भट्ट जल्द ही साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली हैं। आलिया भट्ट ने डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर (RRR) की शूटिंग लगभग पूरी कर ली है, जो इस साल दशहरे के मौके पर रिलीज होगी। आलिया भट्ट के फैंस को उम्मीद है कि ट्रिपल आर के साथ वो साउथ इंडस्ट्री में सफल एंट्री करेंगी। Also Read - Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani: करण जौहर ने अनाउंस की 'अनोखी प्रेम कहानी', Ranveer Singh-Alia Bhatt की रोमंक्टिक जोड़ी आएगी नजर

भारत के दर्शकों के दिलों को जीतने के बाद अब आलिया भट्ट का निशाना हॉलीवुड दर्शक हैं। मिली जानकारी के अनुसार, आलिया भट्ट इन दिनों हॉलीवुड के लिए कमर कस रही हैं, जिसके लिए उन्होंने विदेशी टैलेंट कम्पनी द विलियम मोरिस एजेंसी के साथ हाथ मिला लिया है। यह कम्पनी हॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स को मैनेज करती है। भारतीय मूल की अदाकारा फ्रीडा पिंटो के काम को भी यही कम्पनी देखती है।

आलिया भट्ट ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी और अब तक वो 4 फिल्मफेयर अवॉर्ड जीत चुकी हैं। इतनी कम उम्र में आलिया भट्ट जिस तरह से एक्टिंग के क्षेत्र में झंडे गाड़ रही हैं, उससे साफ है कि वो आने वाले समय में हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम कमाएंगे।

आलिया भट्ट की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो जल्द ही कलाकार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ शादी करने वाली हैं। बीती रात आलिया भट्ट अदाकारा नीतू कपूर (Neetu Kapoor) की बर्थडे पार्टी में भी मौजूद थीं, जिसकी तस्वीरें इंटरनटे पर जमकर वायरल हो रही हैं। ऋषि कपूर की मृत्यु की वजह से आलिया-रणबीर की शादी टल गई थी, ऐसा माना जा रहा है कि कपूर खानदान कोरोना से बिगड़े हालातों में सुधार होते ही इनकी शादी कर सकता है।