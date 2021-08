Dwayne Johnson’s Duplicate breaking the internet: अपने पसंदीदा स्टार की तरह दिखने की चाहत हर फैन की होती है। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के ऐसे कई फैन हैं, जो 12 महीने अपने पसंदीदा स्टार के गेटअप में रहते हैं। बॉलीवुड स्टार्स की तरह की हॉलीवुड स्टार्स के फैंस भी अपने पसंदीदा स्टार को कॉपी करते हैं। हॉलीवुड के कई स्टार्स के डुप्लीकेट इंटरनेट पर धमाका कर चुके हैं। इस लिस्ट में अब ड्वेन जॉनसन (Dwayne Johnson) का नाम भी जुड़ गया है, जिनके एक फैन की तस्वीर इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में नजर आने वाला लड़का एकदम ड्वेन जॉनसन जैसा दिख रहा है। Also Read - John Cena, Dave Bautista और Kane समेत ये WWE रेसलर्स फिल्मों में आ चुके हैं नजर, किसी ने निभाया लीड रोल तो कोई बना साइड कैरेक्टर

ड्वेन जॉनसन जैसे दिखने वाले इस लड़के के साथ आम लोग जमकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं। ड्वेन जॉनसन के इस डुप्लीटकेट की तस्वीरें इस समय इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही हैं, जिन पर लड़कियों के जमकर कमेंट आ रहे हैं। लड़कियां ट्विटर पर जिस तरह से कमेंट कर रही हैं, उससे लग रहा है कि ये लड़का आने वाले कुछ ही दिनों में इंटरनेट सेंसेशन बन जाएगा।

एक फैन ने ट्विटर पर लिखा है, ‘मॉर्गन कंट्री नाम का ये पुलिसवाला एकदम रॉक जैसा लगता है। मैं इसे देखकर दीवाना हो गया हूं।’ तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा है, ‘हे रॉक मैंने तुम्हारा डुप्लीकेट देखा। मुझे नहीं पता कि तुमे इसे देखा है या नहीं लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम भी इसे देखो। मैं तो इसे देखकर दंग रह गई हूं।’ Also Read - Hollywood Films in 2021: Godzilla vs Kong से लेकर Fast & Furious 9 समेत ये बिग बजट हॉलीवुड फिल्में करेंगी दर्शकों का मनोरंजन

this cop in morgan county , AL (about 30 minutes from where i’m from) looks just like @TheRock and it’s nuts to me pic.twitter.com/BxdeG8lpEz — Hunter Drake (@the_hunterdrake) August 25, 2021

Hey @TheRock ...idk if you've seen this but I saw this & thought u should see that there is a cop here in Alabama that looks just like u!! It's so uncanny!! Its wild!! pic.twitter.com/yS8nvLjbep — Stacy met Velvet Sky (@mrsholt04) August 25, 2021

@TheRock you have a doppelganger in Morgan County, Alabama! How cool! pic.twitter.com/SvD4g1i5cb — Kristi (@ttowngirl22) August 24, 2021

@TheRock You really need to look at this! How funny!! This is your doppelgänger cop!! Madison Alabama! pic.twitter.com/D44lZRq4Zw — Bee (@Tirtraz) August 26, 2021

दुनिया के सबसे महंगे स्टार हैं ड्वेन जॉनसन

ड्वेन जॉनसन दुनिया के सबसे महंगे स्टार हैं। वो एक फिल्म के लिए इतनी फीस लेते हैं कि बॉलीवुड में 5 बिग बजट फिल्में बन जाएं। यह भी एक बड़ा कारण है कि उनके डुप्लीकेट की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। Also Read - 'द रॉक' ड्वेन जॉनसन समेत उनका परिवार हुआ कोरोना वायरस का शिकार, दो हफ्ते बाद फैंस को दी सेहत की जानकारी