मार्वल स्टूडियोज (Marvel Studios) की मच अवेटेड फिल्म 'एटर्नल्स' (Eternals) लंबे वक्त से चर्चा में है। कभी फिल्म की कहानी को लेकर तो कभी फिल्म के इंडियन कनेक्शन को लेकर। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसने फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इस दीवाली को सिनेमाघर मार्वल की नई फिल्म से गुलजार होंगे।

मार्वल के नए सुपरहीरोज की ये फिल्म इसी साल दीवाली के मौके पर रिलीज होगी। मेकर्स ने बताया कि फिल्म 5 नवंबर 2021 को रिलीज की जाएगी। फिल्म को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कुल 6 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की स्टार कास्ट खासी दमदार है और इसमें एंजेलिना जोली, सलमा हायक समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। देखिए मेकर्स का पोस्ट...

Lighting up the Big screens this Diwali! Eternals will arrive on November 5 in Cinemas! In English, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam#YehDiwaliEternalsWaali pic.twitter.com/co1d5ffJd1

— Marvel India (@Marvel_India) September 6, 2021