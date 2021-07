Fast And Furious 9 की नई रिलीज डेट का हुआ ऐलान, अगस्त के महीने में हिलेंगे सिनेमाघर

Fast And Furious 9 New Release Date: भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से बिगड़े हालात ठीक होने की कगार पर हैं। देश के कई राज्यों से लॉकडाउन हट चुका है और बचे हुए राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग में हैं। देश की राजधानी दिल्ली और कुछ हिन्दी भाषी देशों में तो सिनेमाघर भी खुलने लगे हैं। ट्रेड एक्सपर्स्ट का मानना है कि अगस्त के महीने में देशभर के सिनेमाघरों में दर्शक लौटने लगेंगे। देश के सुधरते हालातों के बीच बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट भी सामने आने लगी हैं। Also Read - KGF 2 New Release Date: Aamir Khan से पंगा लेने के मूड में Sanjay Dutt और Yash

हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 दुनियाभर के सिनेमाघर हिला चुकी है और अगस्त के महीने में यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में भी तहलका मचाने को तैयार है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार फास्ट एंड फ्यूयिरस 9 को मेकर्स ने 19 अगस्त के दिन सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला लिया है। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ने विदेशों में बेहद शानदार आंकड़े दर्ज कराए हैं, जिस कारण ट्रेड एक्सपर्स्ट को इससे भारत में भी अच्छी कमाई की उम्मीद है।

अगस्त में रिलीज होने वाली हैं 2 बड़ी हॉलीवुड फिल्में:

अगस्त के महीने में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के अलावा कंजूरिंग का अगला भाग भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगा। कंजूरिंग जबरदस्त हॉरर फ्रेंचाइजी है, जिसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। इसके अगले भाग से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। Also Read - Shilpa-Aishwarya ने शादी में पहने लाखों के लहंगे, कीमत जानकर कहोगे 'इतने में तो शादी हो जाए...'

भारतीय फिल्में भी करेंगी जल्द धमाका

हॉलीवुड निर्माता लगातार अपनी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता भी अपनी फिल्मों की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट करेंगे। दर्शकों को सूर्यवंशी, फिल्म 83 और ट्रिपल रर जैसी फिल्मों का इंतजार है। ये सभी फिल्में साल 2021 की सबसे कमाऊ फिल्में बनने का दम रखती हैं। Also Read - Yash के बाद Sanjay Dutt से भिड़ेंगे Mahesh Babu, ‘Adheera’ पर लगाया इस धांसू निर्देशक ने दांव !!