हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी 'जेम्स बॉन्ड' (James Bond) की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। इस फ्रेंचाइजी की कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और हर एक ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। अब तक इस फ्रेंचाइजी की 24 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और अब इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म नो टाइम टू डाई भी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में एक बार फिर से डेनियल क्रेग मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। कोरोना महामारी की वजह से फिल्म के प्रीमियर की तारीख आगे खिसका दी गई थी।

अब मेकर्स ने सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'जेम्स बॉन्ड' की अगली फिल्म 'नो टाइम टू डाई' (No Time To Die) की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर अगले महीने सितंबर में 28 तारीख को किया जाएगा। फिल्म का प्रीमियर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया जाएगा। इसके बाद फिल्म पूरी दुनिया में 30 सितंबर के दिन रिलीज होगी। वहीं ये फिल्म अमेरिका में 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'नो टाइम टू डाई' 200 मिलियन डॉलर्स की लागत से बनी है। ये फिल्म ब्रिटिश स्पाई एजेंट के रोल में डेनियल की आखिरी बार नजर आने वाले हैं। इसकी जानकारी फ्रेंचाइजी के आधिकारिक हैंडल पर दी गई है। देखिए ट्वीट...

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f

— James Bond (@007) August 20, 2021