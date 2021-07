Game Of Thrones के प्रीक्वल House Of The Dragon में हुई इन 2 हॉलीवुड हसीनाओं की एंट्री!! सामने आए नाम

House Of The Dragon star cast revealed: अगर आप हॉलीवुड टीवी सीरीज देखने का शौक रखते हैं और भारत में रहते हैं तो आपने हॉस्टार की गेम ऑफ थ्रोन्स (Game Of Thrones) तो जरूर देखी होगी। इस टीवी सीरीज के हर एक सीजन के लिए दर्शक उत्साहित रहते थे। गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी सीजन ने दर्शकों को थोड़ा सा निराश जरूर किया था लेकिन जैसे ही मेकर्स ने यह ऐलान किया कि वो इसका प्रीक्वल जल्द ही शुरू करेंगे, जिसका नाम हाउस ऑफ द ड्रैगन (House Of The Dragon) होगा तो दर्शकों में फिर से उत्साह भर गया। Also Read - Jagame Thandhiram से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे Game Of Thrones फेम James Cosmo, एक्टर Dhanush से बीस साबित होंगे?

गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन से जुड़ी ताजा रिपोर्ट मीडिया में आई है, जिसके अनुसार मेकर्स को इसके लिए लीड किरदारों के लिए एक्टर्स मिल गए हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से 170 साल पहले शुरू होगी, जिसमें मिली एलकॉक (Milly Alcock) और एमिली कैरी (Emily Carey) अहम किरदारों में दिखाई देंगी।

इन दोनों अदाकाराओं से पहले भी हाउस ऑफ द ड्रैगन के निर्माताओं ने उन कलाकारों के नामों की घोषणा की थी, जो इस टीवी सीरीज में अहम किरदार निभाते दिखेंगे। इस लिस्ट में पैडी कोंसिडिन, एमा डॉर्सी, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, स्टीव टॉस्सेंट जैसे कलाकारों के नाम शामिल हैं।

पहले सीजन में होंगे 10 एपिसोड

हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले सीजन को लेकर सामने आई रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि यह 10 एपिसोड का होगा। इसमें जो किरदार नजर आएंगे, उनसे दर्शक पहले से ही वाकिफ हैं तो मेकर्स इस टीवी सीरीज को उसी माइंटसेट के साथ बनाएंगे। टीवी सीरीज के मेकर्स इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के दर्शक हाउस ऑफ ड्रैगन देखकर निराश न हों। गेम ऑफ थ्रोन्स ने दुनियाभर के दर्शकों का मनोरंजन किया था, जिस कारण हाउस ऑफ द ड्रैगन से सभी को वैसी ही उम्मीदें हैं।