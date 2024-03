John Cena at Oscar 2024: दुनिया के सबसे बड़े अवॉर्ड्स शो ऑस्कर्स 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया है। जहां कई श्रेणियों में अवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। इस दौरान मंच पर हॉलीवुड एक्टर और जाने-माने रेसलर जॉन सीना ने कुछ ऐसा कारनाम कर दिया। जिसके बाद इंटरनेट पर तहलका मच गया है। जॉन सीना ऑस्कर 2024 के मंच पर अचानक ही बिना कपड़ों के पहुंच गए। वो यहां बेस्ट कॉस्ट्यूम अवॉर्ड का लिफाफा खोलने पहुंचे थे। मगर वो स्टेज पर इस लिफाफे से अपना शरीर ही ढंकते दिखे। जिसके बाद जॉन सीना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। जॉन सीना को स्टेज पर ऑस्कर्स 2024 के होस्ट जिमी किमेल ने बुलाया था। जहां वो बिना कपड़ों के धीरे-धीरे शरमाते हुए स्टेज पर बिना कपड़ों के ही पहुंच गए। Also Read - Oscars 2024: ऑस्कर की रेस से बाहर हुई भारतीय फिल्म '2018', नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं मिली जगह

जॉन सीना ने इस दौरान स्टेज पर बिना कपड़ों के एंट्री कर हर किसी को हैरान कर दिया। जॉन सीना स्टेज पर पहुंचकर कहते हैं, 'कॉस्ट्यूम्स बेहद जरूरी चीज होती हैं। इस वक्त शायद सबसे जरूरी चीज। लेकिन मैं लिफाफा नहीं खोल सकता।' इसके बाद तुरंत स्टेज पर शो के होस्ट जिमी किमेल माइक के पास आकर खड़े होते हैं। और तुरंत सेट पर ही कई लोग पहुंचकर उन्हें कपड़े पहनाते हैं। जिसके बाद जॉन सीना बेस्ट कॉस्टयूम अवॉर्ड का लिफाफा खोलते हैं।

What you didn't see on TV: John Cena's quick change. pic.twitter.com/h9tXdZXd1g

जॉन सीना की ये तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जिस पर लोग भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोग जॉन सीना के जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते दिखे। तो वहीं, कई लोग नेशनल टीवी पर प्राइम शो के दौरान जॉन सीना की इस हरकत से नाराज दिखे। लोगों के ये कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Gadar 2: ऑस्कर में गदर काटेगी Sunny Deol की फिल्म? अनिल शर्मा ने कसी कमर

No surprise that John Cena is walking on stage naked at the Oscars during prime time TV that children are most likely watching.

This is not just a humiliation ritual — the Hollywood pedophiles, rapists and perverts are certainly getting off on this. I’m sure Jimmy Kimmel is as… pic.twitter.com/PJ37tv0hRF

— LIZ CROKIN (@LizCrokin) March 11, 2024